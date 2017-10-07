العقارات

محمود زكي



كشف تقرير هيئة الرقابة المالية، عن زيادة عدد عقود المستثمرين الممنوحة من شركات التمويل العقاري، في مساحة الوحدات فئة 66 متر مربع، فأفل بنسبة 271%، وذلك في الفترة من يناير إلى أغسطس خلال العام الحالي وبمقارنة بنفسة المدة من العام الماضي.



وأضاف التقرير أن إجمالي عقود المستثمرين في الفترة من يناير إلى أغسطس الماضي بلغ حوالي 312 عقدمقابل 84 عقد في الفترة ذاتها من العام الماضي.



بينما انخفضت نسبة العقود للمساحات المتراوحة من 66 إلى 86 متر مربع، في الفترة من يناير إلى أغسطس هذا العام بنسبة 82% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.



وأشار التقرير إلى أن إجمالي عقود المستثمرين للمساحات الأكبر من 86 متر مربع، انخفض بنسبة 14% بداية من العام الحالي وحتى أغسطس الماضي، حيث بلغ إجمالي العقود لتلك المساحات حوالي 1291 عقدًا مقابل في 1108 عقدًا في تلك الفترة من العام الماضي.



ولفت إلى أن إجمالي العقود للمساحات انخفض بنسبة 17% في الفترة من يناير إلى أغسطس خلال العام الحالي.

