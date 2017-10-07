الأغنيات الوطنية من العندليب لجسار والجسمي

عبدالحليم حافظ

- وائل جسار: أغنيات العندليب وأم كلثوم أكثر تأثيرا مما نقدمه الآن والكلمة الصادقة تؤثر في الناس



- هاني شاكر: أحب أغنيات عمالقة الطرب في حفلاتي وبعض الأغنيات الوطنية تيك اواي



- راغب علامة: الأغنية الوطنية تحتاج لمجهود كبير لتقديم عملا يؤرخ تاريخ بلادي



أحمد حمدي



قدم كبار المطربين في مختلف الفترات الزمينة أغنيات وطنية ألهبت حماس الجماهير، وكان أكثرهم تأثيرا في مشاعر ووجدان المستمعين العندليب عبدالحليم حافظ بأغنياته للثورة والنكسة، وأغنيات نصر أكتوبر العظيم أيضا، فلا يمكن أن ننسى أغنيات "عدى النهار"، و"احلف بسماها وبترابها"، و"بالأحضان"، و"خلي السلاح صاحي"، و"احنا الشعب" وغيرها من الأغنيات التي مازالت تعيش معنا حتى الآن برغم رحيله، لكن أصبحت الأغنية الوطنية حاليا تغنى في المناسبات فقط مثل "تسلم الأيادي" و"أمانة ماتنساش" لوائل جسار، و"رسمنالك" لحسني الجسمي، وأغنيات لآمال ماهر وشيرين عبدالوهاب ومحمد منير وهاني شاكر وايهاب توفيق، وغيرهم من نجوم الغناء، هل اختلفت الأغنية الوطنية في زمن العندليب وأم كلثوم عن ما نسمعه الآن.



نرصد في هذا التقرير آراء بعض النقاد وصناع الأغنية في الأغنية الوطنية في 2017، واختلافها وتأثيرها عن أغنيات الزمن الماضي.



يتحدث النجم اللبناني وائل جسار قائلا: الأغنية الوطنية أصبحت مختلفة كثيرا عما كان يقدمه عمالقة الطرب الأصيل، فلا يمكن أن ننكر أن أغنيات عبدالحليم حافظ وأم كلثوم وغيرهم أكثر تأثيرا من أغنياتنا التي نقدمها حاليا، لكن أي كلمة أو لحن صادق يخرج مننا كمطربين يصل بالتأكيد للناس، وذلك سر نجاح أغنيتي الأخيرة التي قدمتها لمصر "أمانة ماتنساش" التي تذاع في احتفالات نصر أكتوبر العظيم.



وأضاف أنه لا يحب تقديم الأغنية الوطنية في أي وقت مثل أغنياته العاطفية لأنها يجب أن تحمل موضوعا وفكرة جيدة وجديدة في نفس الوقت ولا تكون مجرد أغنية تقليدية لمجرد أنني أقدم عملا فنيا وطنيا للجمهور.



وتابع أحب أن أغني لمصر دائما لأنني أحب شعبها الذي احتضني منذ سنوات، وجعلني في مكانتي التي أصبحت فيها الآن، كما أحب تقديم أغنيات لوطني الحبيب لبنان أيضا لكن في أوقات معينة أشعر فيها بالحنين للغناء له حتى لو لم تكن هناك مناسبة وطنية معينة لأقدم أغنيتي فيها.



أما المطرب الكبير هاني شاكر يقول: إن الأغنيات الوطنية التي قدمتها أم كلثوم وكذلك عبدالحليم حافظ لا يمكن أن تتكرر مرة أخرى، ويحب غنائها في حفلاته الفنية طيلة الوقت لأن الشعراء الذين كتبوا كلماتها لم يعد موجود مثلهم على الساحة الفنية الآن، بالإضافة إلى أن إحساس هؤلاء المطربين كان صادقا فيما يقدمونه، كانوا يغنون لمصر في أوقات النكسة والنصر دون أن يُطلب منهم أو يتقاضوا أجورا عن ذلك، وكانت أغنياتهم تسبب حماسا للجنود في أوقات معينة.



وأكد أن الأغنيات الوطنية التي قدمت السنوات الأخيرة بعضا منها جيدا والآخر رديئا ولا يرقى لذوق الجمهور، وأصبحت الأغنية الوطينة تيك اواي لكثير من المطربين باستثناء القليل منهم.



وقال النجم اللبناني راغب علامة، إنه شعر بالحنين لغناء لوطنه لبنان في آخر ألبوماته الغنائية "حبيب ضحكاتي" في أغنية "بوس العلم" لأني لم أقدم قبلها أغنيات وطنية للبنان، مضيفا أنه لو لم يجد أغنية موضوعا جيدا لأغنية وطنية لن يغنيها لأنها تؤرخ تاريخ بلادي وليس بالسهولة أبدا أن أقدم أغنية وطنية حماسية مثل أغنياتي العاطفية الأمر يحتاج لتركيز ومجهود كبير في اختيار كلمات ولحن مميز.