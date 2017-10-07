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عقـــارات
91.4 % من التمويلات العقارية لمساحات سكنية تتجاوز 86 م²
السبت 07 أكتوبر 2017 07:54 م
العقارات
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العقارات
بحسب تقرير لهيئة الرقابة المالية
محمود زكي
كشف تقرير هيئة الرقابة المالية عن استحواذ مساحة الوحدات الأكبر من 86 متر مربع على نسبة 91.4% من إجمالي التمويلات الممنوحة من جانب شركات التمويل العقاري، وذلك في الفترة من يناير وحتى أغسطس من هذا العام.
وأضاف التقرير أن إجمالي التمويلات الممنوح من شركات التمويل العقاري للوحدات الأكبر من 86 متر مربع بلغ حوالي 1.05 مليار جنيه بداية من يناير وحتى أغسطس هذا العام مقابل 618 ميلون جنيه في الفترة المناظرة لها من العام الماضي.
وأشار التقرير أن نسبة الارتفاع في حجم التمويلات بلغت حوالي 71% مقارنة بنفس المدة من العام الماضي.
ولفت التقرير إلى بلوغ عدد العقود الجديدة لدى المستثمرين في قطاع التمويل العقاري إلى 1497 عقدًا جديدًا منذ بداية العام وحتى شهر أغسطس الماضي وذلك مقابل 1795 عقدًا خلال الفترة المناظرة لها من العام الماضي 2016.
وأشار التقرير إلى أن نسبة الانخفاض بلغت حوالي 17% مقارنة بالعام الماضي 2016.
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