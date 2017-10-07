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رياضة
قبيل مواجهة الكونغو.. وزير الرياضة يحضر التدريب الأخير للمنتخب
السبت 07 أكتوبر 2017 06:58 م
وزير الرياضة
أخر الأخبار
وزير الرياضة
علي المصري
شهد المهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة، مساء اليوم السبت، تدريب المنتخب الوطنى الأول لكرة القدم المقام بإستاد الجيش المصري ببرج العرب بالإسكندرية، استعدادا لمباراتهم المرتقبة أمام منتخب الكونغو غدا فى إطار التصفيات المؤهلة لكأس العالم لكرة القدم بروسيا 2018.
حضر المران الدكتور محمد سلطان محافظ الإسكندرية، والمهندس هانى أبو ريدة رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، وعدد من أعضاء اتحاد الكرة لمؤازرة لاعبي المنتخب قبل مباراتهم المرتقبة أمام الكونغو غدا.
وطالب الوزير من لاعبي المنتخب بذل أقصي ما فى وسعهم من جهد لتحقيق الفوز أمام الكونغو والـتأهل مباشرة إلى كأس العالم لكرة القدم بروسيا بعد غياب دام 28 عاما، وذلك بعد النتيجة الإيجابية التى تحققت فى مباراة منتخبي غانا والكونغو بالتعادل السلبي.
ووجه وزير الشباب والرياضة رسالة إلى لاعبي المنتخب قائلاً :"بذلتم جهدا كبيرا على مدار فترة التصفيات ووصلنا إلى المحطة النهائية الآن فالفوز أمام الكونغو يحقق لنا حلم المصريين فى التأهل إلى كأس العالم لكرة القدم".
وناشد عبد العزيز الجماهير المصرية التى ستحضر المباراة غدا بمؤازرة اللاعبين طوال عمر المباراة والالتزام بالتشجيع المثالى.
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