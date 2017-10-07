الثغر جاهزة لمباراة مصر والكونغو

برج العرب

مها يونس



أنهت الإسكندرية اليوم السبت، استعدادتها لمباراة مصر والكونغو، والتي ستقام غدا ستقام غدا بحضور ٦٥ ألف مشجع تقريبا، في إطار تصفيات أفريقيا المؤهلة إلى كأس العالم بروسيا ٢٠١٨.



وقامت الأجهزة التنفيذية بحي العامرية ثان برئاسة المهنس أحمد عثمان، بإنهاء أعمال صيانة وتركيب كشافات الإضاءة العامة داخل ستاد برج العرب وعلي طول أسوار الإستاد بالكامل من البوابة ١ حتي البوابة 10ومحطات فرز الجمهور.



كما تم الانتهاء من إضاءة جميع كشافات الإنارة بكمائن الأمن علي طول الطريق.



كما أنهت الأجهزة التنفيذية بحي العامرية ثان أعمال الزراعة والتجميل داخل وخارج ستاد برج العرب.



وأوضح المهندس أحمد عثمان رئيس الحي أنه تم رفع مستوى الخدمات بنطاق الإستاد والطرق المؤدية له من خلال تكثيف أعمال الزراعة والتجميل والدهان داخل الاستاد وبالشوارع المحيطة

