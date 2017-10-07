EN
المزيد
طاقة
الاسكندرية
سياسة
ثقافة وفنون
أسواق عربيه
إقرأ لهؤلاء
لايف
رياضة
سيارات
اتصالات و تكنولوجيا
عقارات
نقل و وملاحة
استثمار
اقتصاد و أسواق
تأمين
بنوك
بورصة و شركات
أخر الأخبار
أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء
سعر البيع
البنك
17.84
17.97
البنك المركزى المصرى
17.79
17.89
بنك مصر
17.86
17.96
بنك الإسكندرية
17.88
17.78
البنك الأهلي المصري
17.96
17.86
بنك القاهرة
17.96
17.86
البنك التجاري الدولي CIB
17.95
17.85
البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري
الوحدة
592.00
عيار 21
507.00
عيار 18
677.00
عيار 24
4736.00
الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري
السلعة
9.00
الارز
16.00
الزيت
10.00
السكر
8.00
المكرونة
7.00
الدقيق
3.50
الشاي 40 جم
80.00
المسلى الطبيعي
40.00
المسلى الصناعي
35.00
الفراخ البلدي
28.00
الفراخ البيضاء
45.00
ديك رومي
45.00
بط
30.00
سمك بلطي
50.00
سمك بوري
60.00
سمك مكرونة
150.00
جمبري
80.00
كابوريا
140.00
لحم بتلو
120.00
لحم كندوز
130.00
لحم ضاني
سيـــاســة
جرحى بحادث دهس وسط لندن.. والشرطة تعتقل مشتبها
السبت 07 أكتوبر 2017 06:05 م
عملية دهس وسط لندن
أخر الأخبار
عملية دهس وسط لندن
سكاي نيوز عربية
أصيب عدة أشخاص، السبت، من جراء حادث دهس وقع خارج متحف في العاصمة البريطانية لندن، فيما قالت الشرطة إنها اعتقلت رجلا مشتبها فيه، وفق "رويترز".
وكان شخص يقود سيارة ودهس عددا من الأشخاص خارج متحف التاريخ الطبيعي وسط لندن، مشيرا إلى أن الإصابات محدودة في العدد والخطورة.
ولم يتضح حتى الآن إذا كان الحادث إرهابيا متعمدا أم مجرد حادث سير عادي، وقالت الشرطة إنها تحقق حاليا في ملابساته دون الإدلاء بمزيد من التفاصيل.
وتشهد المنطقة المحيطة بمتحف التاريخ الطبيعي اكتظاظا كبيرا في أيام السبت، حيث يتوافد الآلاف إلى المنطقة سواء إلى المتحف أو المتاجر الراقية المجاورة.
وشهدت بريطانيا سلسلة من الهجمات في الشهور الأخيرة، إذ قتل 35 شخصا على أيدي متشددين في لندن ومانشستر، بينما قتل رجل شخصا وأصاب آخرين عندما دهس بسيارته حشدا من المصلين أمام مسجد في لندن.
Ikdynamics.com تصميم و تطوير
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة
اتصل بنا