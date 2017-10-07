جرحى بحادث دهس وسط لندن.. والشرطة تعتقل مشتبها

عملية دهس وسط لندن

سكاي نيوز عربية



أصيب عدة أشخاص، السبت، من جراء حادث دهس وقع خارج متحف في العاصمة البريطانية لندن، فيما قالت الشرطة إنها اعتقلت رجلا مشتبها فيه، وفق "رويترز".



وكان شخص يقود سيارة ودهس عددا من الأشخاص خارج متحف التاريخ الطبيعي وسط لندن، مشيرا إلى أن الإصابات محدودة في العدد والخطورة.



ولم يتضح حتى الآن إذا كان الحادث إرهابيا متعمدا أم مجرد حادث سير عادي، وقالت الشرطة إنها تحقق حاليا في ملابساته دون الإدلاء بمزيد من التفاصيل.



وتشهد المنطقة المحيطة بمتحف التاريخ الطبيعي اكتظاظا كبيرا في أيام السبت، حيث يتوافد الآلاف إلى المنطقة سواء إلى المتحف أو المتاجر الراقية المجاورة.



وشهدت بريطانيا سلسلة من الهجمات في الشهور الأخيرة، إذ قتل 35 شخصا على أيدي متشددين في لندن ومانشستر، بينما قتل رجل شخصا وأصاب آخرين عندما دهس بسيارته حشدا من المصلين أمام مسجد في لندن.