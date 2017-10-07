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استثمار
قومى المرأة ببورسعيد يرصد معدلات إنجاز المشروعات القومية
السبت 07 أكتوبر 2017 05:28 م
قومى المرأة ببورسعيد يرصد معدلات إنجاز المشروعات القومية
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قومى المرأة ببورسعيد يرصد معدلات إنجاز المشروعات القومية
بورسعيد- أمانى العزازى
أكدت نجلاء إدوار، مقررة فرع قومى المرأة ببورسعيد، أن المجلس يتبنى مبادرة "لازم تعرف"، وقد بدأت فعاليات المبادرة بزيارة لمنطقة شرق بورسعيد، فى إطار تعرف الطالبات الجامعيات على المشروعات القومية وفرص العمل المتاحة بمشروعات شرق بورسعيد.
ولفتت نجلاء إلى أهمية الزيارة؛ لأنها بمثابة دروس عملية على أرض الواقع؛ لمعرفة ما يتم من إنجازات فى تلك المنطقة الواعدة.
وأشارت إلى أن الزيارة شملت جولة تفقدية بأرصفة الميناء التى تقام على مساحة 5 كيلو ونصف، والمنطقة الصناعية التى تقام على مساحة 40 كيلومترًا مربعًا، ومواقع العمل بأنفاق شرق بورسعيد التى تمر أسفل قناة السويس.
وقالت إن الطالبات عبرن عن انبهارهن بهذه الإنجازات التى تتم بمنطقة شرق بورسعيد الواعدة والتى تعتبر قاطرة التنمية لمصر، وطالبن بتنظيم مزيد من الرحلات لشباب الجامعات؛ للتعرف على خريطة المشروعات الذى سترفع تصنيف وضع مصر الاقتصادى.
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