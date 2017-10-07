حلم المونديال يقترب بشدة.. غانا تهدى مصر تعادلا ثمينا أمام أوغندا

أوغندا وغانا مباراة مصيرية لمصر

على المصرى



أهدى منتخب أوغندا، نظيره المصرى، تعادلا ثمينا بدون أهداف، أمام المنتخب الغانى، فى اللقاء الذى أقيم فى الثالثة عصرا بتوقيت القاهرة، على ملعب "مانديلا الوطني" بالعاصمة الأوغندية "كمبالا"، فى مستهل لقاءات الجولة الخامسة للمجموعة الخامسة التى تضم مصر والكونغو أيضا، ويلتقيان مساء غد الأحد.



ورفعت أوغندا رصيدها للنقطة الثامنة فى المركز الثاني بالمجموعة، بفارق نقطة وحيدة عن منتخب مصر صاحب الصدارة، الذى يكفيه الفوز غدا بأى نتيجة على الكونغو، من أجل التأهل رسميا للمونديال بعد غياب 28 عاما، في حين يحتل منتخب غانا المركز الثالث برصيد ستة نقاط، ويحتل منتخب الكونغو المركز الرابع برصيد نقطة وحيدة.



انطلقت المباراة، وسط رغبة أوغندية بتسجيل هدف يريح الأعصاب، وحصل دانييل أمارتى لاعب غانا، على إنذار فى الدقيقة السادسة من بداية اللقاء، بعدما عرقل المنفرد فاروق ميا، الذى تصدى للضربة الحرة المباشرة، وسددها فوق العارضة بقليل.



وضغط أصحاب الأرض والجمهور، على الضيوف، وصمد منتخب غانا أمام هجمات أوغندا، فى ظل سوء أرضية كبيرة لملعب اللقاء، الذى لا يساعد الفريقين على تمرير كرات أرضية، ومن خطأ فادح لريتشارد أوفورى حارس غانا، كادت أوغندا تتقدم فى الدقيقة 18، لكن الدفاع الأوغندى تتصدى للكرة ببراعة، ورد منتخب غانا بهجمة مرتدة، لكن بارتي يسدد خارج المرمى، أعقبها ضغط كبير من منتخب غانا، مقابل هجمات مرتدة سريعة لمنتخب أوغندا.



وألغى حكم اللقاء الجنوب أفريقى دانيال بينت، هدفا صحيحا لمنتخب غانا فى الدقيقة 34، سجله قائد النجوم السوداء بارتى، برأسية على يسار أونيانجوا حارس أوغندا، بناء على رايه من مساعده الأول أديليد إلدريك جايلز ماثيو من سيشيل، وأثبتت الإعادة التليفزيونية عدم صحة القرار، وانتهى الشوط الأول بتعادل الفريقين بدون أهداف.



ومع بداية النصف الثانى من اللقاء، فاجأ الضيوف أصحاب الأرض والجمهور، بضغط كبير من أجل خطف هدف، ورد منتخب أوغندا بكرة خطرة فى الدقيقة 53، لكن الدفاع الغانى يتألق ويخرج تسديدة كيزيتو لواجا الخطرة.



ومن خطأ فادح للحارس الأوغندى أونيانجو، كادت تسديدة توماسى تسقط فى مرمى أوغندا، فى الدقيقة 58، وتألق دفاع النجوم السوداء فى أفساد هجمة مرتدة لأوغندا فى الدقيقة 64، وتغاضى حكم اللقاء، عن احتساب ضربة جزاء لمنتخب غانا فى الدقيقة 67، بعدما دفع المدافع الأوغندى، فرانك أشيامبونج مهاجم غانا، ولكن الجنوب أفريقيى دانيال بينت أشار باستمرار اللعب.



وكثف منتخب أوغندا من هجماته، بحثا عن هدف أبقاء آماله فى التأهل للمونديال، وحصل على عدة ركلات ركنية ولكنها مرت بسلام على مرمى منتخب غانا.



وتصدى ريتشارد أوفورى حارس غانا، لتسديدة خطرة فى الدقيقة 90، قبل أن يلغى بينت هدف ثانى لغانا فى الوقت الضائع بداعى التسلل، وتمر الدقائق بدون جديد، لتنتهى المباراة بالتعادل السلبى بدون أهداف.