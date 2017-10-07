أوبر تطلق من القاهرة أكبر مركز للتميز

عبد اللطيف واكد المدير العام لأوبر فى مصر

في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا



خاص



كشفت شركة أوبر في مصر عن إطلاق مركزها للتميز في القاهرة ، بهدف تقديم دعم من الدرجة الأولى لجميع عملاء أوبر والسائقين والركاب في الشرق الأوسط وإفريقيا من خلال ذلك المركز، وفق بيان.



ويعتبر "مركز التميز" التابع لـ "أوبر" في القاهرة ، هو أول مركز أعمال في المنطقة ، ومن ثم أكبر مركز في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا.



ومن المتوقع أن يوفر المركز الجديد أكثر من 700 فرصة عمل مباشرة خلال الأربع شهور المقبلة.



ومن المقرر أن يعمل " مركز التميز " كوحدة للمعرفة من خلال توجيه الأفكار لتحسين جميع تجارب الركاب والسائقين ، الأمر الذي يجعل تجربة " أوبر " بالنسبة لهم أكثر آماناً وراحة ، كما يوفر الدعم للعملاء خلال 24 ساعة على مدار أيام الأسبوع ، بما يضمن السلامة في كل تجربة قبل وأثناء وبعد الرحلات من خلال استخدام تكنولوجيا أوبر المتقدمة.



ومن جانبه قال عبد اللطيف واكد - المدير العام لشركة " أوبر " في مصر : " نحن نرغب في مواصلة الاستثمار في مصر وتوفير فرص اقتصادية إضافية من خلال توفير العديد من التقنيات الحديثة"



وأرجع ذلك إلى "وجود عدد كبير من المواهب والمهارات المصرية ولأن أيضاً السوق المصري سريع النمو وخاصة أن القاهرة أصبحت مركزاً التكنولوجيا في فترة سريعة"



وتابع "هذا دفعنا إلى افتتاح أول مركز للتميز في القاهرة ليعمل على خدمة منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا."



وتابع مدير عام " أوبر " في مصر في هذا الصدد – قائلاً " لدينا إلتزام طويل الأجل تجاه مصر من خلال توفير عشرات الآلاف من فرص العمل وريادة الأعمال منذ بداية عملنا في مصر، حيث وفرت تكنولوجيا " أوبر " أكثر من 50 ألف فرصة عمل مباشرة للسائقين كان منهم 40% عاطلين عن العمل قبل الإنضمام لأوبر "



وفيما يتعلق بالخدمات المنوط بها " مركز التميز " ، سوف يقدم المركز الجديد الدعم لـ 16 دولة في الشرق الأوسط وأفريقيا وهم: الإمارات العربية المتحدة ، المملكة العربية السعودية ، قطر، البحرين ، الأردن ، لبنان ، تركيا ، باكستان ، المغرب ، مصر ، نيجيريا ، غانا ، كينيا ، وتنزانيا وأوغندا وجنوب إفريقيا.



كما يقدم المركز الجديد الدعم باللغة الإنجليزية والعربية والأردية عبر قنوات اتصال متعددة – أهمها البريد الإلكتروني ، الاتصالات الصوتية ، منصات وسائل الإعلام الاجتماعية لضمان تجربة أكثر سهولة ، إضافة إلي توفير الدعم في جميع أنحاء المنطقة من خلال المركز في القاهرة .

