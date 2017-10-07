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بورصة وشركات
8 مليارات جنيه مشتريات أجنبية بالبورصة منذ مطلع 2017
السبت 07 أكتوبر 2017 04:36 م
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البورصة
منى عبدالباري
سجلت تعاملات الأجانب بالبورصة منذ بداية العام الحالي وحتى نهاية تداولات الأسبوع الماضي صافي شراء بقيمة 8.240 مليارات جنيه، مقارنة بـ 389.74 مليون جنيه مشتريات عربية خلال نفس القترة.
ومنذ تحرير سعر الصرف في نوفمبر الماضي يواصل الأجانب الشراء بالبورصة مع تراجع قيم الأسهم نتيجة خسارة العملة المحلية أكثر من 100% من قيمتها، في الوقت الذي يتفاوت فيه أداء العرب بين البيع والشراء.
ويتوقع محللون أن يتجه المستثمرين الأجانب لتهدئة وتيرة الشراء خلال الفترة المقبلة مع سيطرة التراجعات والمسار العرضي على الأسهم الجاذبة لهم، والمدرجة بالمؤشر الثلاثيني وأبرزها سهم البنك التجاري الدولي الذي أغلق الخميس الماضي متراجعا 2.11% عند مستوى 79.47 جنيها.
وأيضا سهم المجموعة المالية هيرميس القابضة الذي خسر 1.69% بنهاية تداولات الخميس ليغلق الأسبوع الماضي عند مستوى 20.33 جنيه، وسهم مجموعة طلعت مصطفى القابضة والذي تراجع بواقع 0.45% نهاية تداولات الأسبوع الماضي مغلقا عند 8.9 جنيهات.
وقال محمد الأعصر الرئيس السابق لإدارة التحليل الفني ببنك الكويت الوطني للاستثمار بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا إن وتيرة شراء الأجانب ستشهد مزيدا من الهدوء الفترة المقبلة، مع سيطرة المسار العرضي على الأسهم القيادية خلال الفترة الأخيرة.
ورجح الأعصر، إقبال الأجانب على الشراء مجددا مع تعافي هذه الأسهم عند استقرار المؤشر الرئيسي للسوق فوق مستوى 14000 نقطة.
وكانت أداء البورصة المصرية تحول نحو التباين الأسبوع الماضي، مقارنة بارتفاعات جماعية الأسبوع السابق، حيث خسر المؤشر الرئيسي للسوق EGX30 0.05% من قيمته، ليغلق تعاملات الأسبوع عند مستوى 13882 نقطة، مقارنة بارتفاع تجاوز الـ1% الأسبوع السابق، وتراجع أيضا نظيره الدولاري بنسبة 0.03% ، ليغلق تعاملاته عند مستوى 2670 نقطة.
وفي المقابل واصلت المؤشرات الثانوية الارتفاع بشكل جماعي ليربح مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة EGX70 3.19%، لينهي تعاملات الأسبوع عند مستوى 798 نقطة، كما ارتفع مؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 3.76% إلى مستوى 1789 نقطة.
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