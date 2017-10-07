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معيط: المالية تعمل على إلغاء الشيكات الحكومية الورقية
السبت 07 أكتوبر 2017 04:32 م
محمد معيط
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محمد معيط
جارِ إنهاء مشروع حساب الخزانة الموحد
مها يونس
أكد الدكتور محمد معيط، نائب وزير المالية للخزانة العامة، أن هناك العديد من المشروعات الفعالة التي تعمل الوزارة حاليًّا على الانتهاء منها، على رأسها إلغاء الشيكات الحكومية الورقية.
ولفت إلى أنه جار العمل أيضا على إنهاء مشروعي حساب الخزانة الموحد ، وإدارة نظام المعلومات المالية العامة للدولة، مشيرا إلى أهمية إنشاء مركز تدريب بالإسكندرية، لكونه يعد دعما فنيا يعمل على سرعة حل المشكلات.
جاء ذلك خلال اجتماع الدكتور محمد سلطان محافظ الإسكندرية والدكتور محمد معيط نائب وزير المالية للخزانة العامة، صباح اليوم بمديري الادارات المالية بالمحافظة، بمقر مركز التدريب لمحافظة الإسكندرية لمناقشة كيفية تذليل العقبات التي تواجه الإدارات المالية بجميع المؤسسات الحكومية بالمحافظة وتعظيم الاستفادة من مركز التدريب لتنمية مهارات العاملين بالادارات المالية.
وحضر الاجتماع الدكتور عصام الكردي رئيس جامعة الإسكندرية، واللواء هشام شادي، سكرتير عام مساعد المحافظة، وعماد عواد، رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية وسامية جاد وكيل وزارة المالية بالمحافظة.
من جانبه أكد المحافظ ضرورة الاستفادة الكاملة من إنشاء مركز التدريب بالمحافظة لتنمية مهارات العاملين ورفع كفاءتهم لتنفيذ جميع التعليمات الصادرة من وزارة المالية وإحكام السيطرة على العملية المالية وضمان التزام كل جهة بمواعيد محددة لاتمام العمل المطلوب في اسرع وقت ممكن.
وأشاد بالدور الفعال الذي تقوم به المديرية المالية بالإسكندرية لتقديم حلول عاجلة لجميع المشكلات بهدف توفير الدعم المالي المطلوب للانتهاء من المشروعات في أسرع وقت.
وخلال الاجتماع، استمع المحافظ ونائب وزير المالية الى المشكلات التي تواجه المتدربين من الإدارات المالية لمختلف الجهات الحكومية والحلول المقترحة، مؤكدين أن هذا المركز يعتبر بمثابة نموذج لخدمة الاسكندرية والمحافظات المجاورة لها، ومهمته تكمن في تدريب العاملين على فهم التعليمات الصادرة من الوزارة، كما تم تقديم عرض تفصيلي لوضع المركز قبل وبعد التطوير.
ومن الجدير بالذكر أن مركز تدريب محافظة الإسكندرية يشمل قاعة تسع ٤٢ فردا وفصلين للتدريب ومعمل GFMIS يحوي ١٨ جهاز حاسب وغرفة تحكم وكاميرات لمراقبة جميع إجراءات العملية المالية بالكامل.
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