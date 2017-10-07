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بورصة وشركات
نائب رئيس البورصة: النيل حضانة للنمو وليست وسيلة للتخارج
السبت 07 أكتوبر 2017 04:15 م
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مؤشر النيل
معتز محمود ومها يونس
قال محسن عادل، نائب رئيس البورصة المصرية، إن بورصة النيل تعد بمثابة حضانة للنمو وليست وسيلة للتخارج، كما يعتمد عليها بعض المستثمرين، مشيرا إلى أن الأخيرة أمر مشروع إلا أنه لم يكن المستهدف منها.
وأضاف، خلال مشاركته في ملتقى الإسكندرية الاقتصادي والإداري، أن بورصة النيل تمثل أداة تمويلية مهمة لمن يمتلك أفكار غير تقليدية بخطة واضحة، ويعجزون عن كيفية التمويل.
ولفت عادل إلى أن البورصة المصرية كانت أسرع نموا في المؤشرات على مستوى العالم منذ عام 2013 وحتى الآن، لافتا إلي أن ذلك يمكن تبريره بأسباب مختلفة، أبرزها بدء إجراءات الإصلاح الاقتصادي والتي تبعها دفعة مع تحرير سعر الصرف.
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