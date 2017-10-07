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بورصة وشركات
الدوحة تقود خسائر 5 بورصات.. ومكاسب للإمارات
السبت 07 أكتوبر 2017 03:48 م
بورصة الدوحة
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بورصة الدوحة
خالد بدر الدين
هبطت مؤشرات 5 بورصات عربية بمنطقة الشرق الأوسط، خلال الأسبوع الماضى، مع انخفاض أسعار البترول بقيادة الدوحة، التى هوى مؤشرها إلى أدنى مستوى منذ أكثر من 5 أعوام، وصعدت مؤشرات 3 بورصات، منها: "الإمارات" وسط تعاملات متواضعة.
وذكرت وكالة "رويترز"، أن مؤشر بورصة الدوحة خسر أكثر من 2.2% ليصل إلى 8132 نقطة، بعد أن تراجع فى 3 جلسات من 5، ومؤشر تداول أسهم جميع الشركات السعودية 0.33 % لينخفض إلى 7259 نقطة.
وتراجع مؤشر بورصة الكويت بأكثر من 0.26 % ليصل إلى 6662 نقطة، ومؤشر بورصة البحرين 0.73 % ليرتد إلى 1274 نقطة، بينما هبط المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية 7 نقاط فقط، خلال الأسبوع الماضى ليستقر عند 13882 نقطة.
أما البورصات التى حققت مكاسب خلال الأسبوع الماضى فقد تصدرتها بورصة مسقط التى قفز مؤشرها بأكثر من 1.48 % ليتجاوز 5213 نقطة، بينما زاد مؤشرا بورصتى الإمارات مع ارتفاع مؤشر سوق مال دبى العام 0.76%، ليسجل 3591 نقطة، ومؤشر سوق مال أبوظبى العام بأكثر من 0.38 % ليصعد إلى 4414 نقطة.
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