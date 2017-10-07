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تصدر الخدمات المالية لقطاعات البورصة الأسبوع الماضي
السبت 07 أكتوبر 2017 03:47 م
البورصة المصرية
أخر الأخبار
البورصة المصرية
منى عبدالباري:
احتل قطاع الخدمات المالية (باستثناء البنوك) صدارة قطاعات البورصة الأسبوع الماضي، من حيث كمية التداول تلاه قطاع العقارات، بواقع 507.1 مليون ورقة مالية، بقيمة 821.0 مليون جنيه، و 320.1 مليون ورقة مالية، بقيمة 846.4 مليون جنيه على الترتيب.
وجاء من المركز الثالث وحتى الخامس من حيث كمية التداول قطاعات الاتصالات، والسياحة والترفيه‘ والتشييد ومواد البناء بكمية تداولات 173.6 مليون ورقة مالية بقيمة 363.2 مليون جنيه، و 110.3 مليون ورقة مالية، بقيمة 202.7 مليون جنيه، و 77.7 مليون ورقة مالية، بقيمة 278.3 مليون جنيه.
وتذيل القائمة قطاعات البنوك والذي تأثر سلبا بقرار البنك المركزي إلزام البنوك بزيادة الاحتياطي الإلزامي من 10% إلى 14%، على أن يسري القرار اعتباراً من 10 أكتوبر 2017، حيث جاء في المرتبة العاشرة بين 12 قطاع، فيما جاء في المراكز الحادس عشر، والثاني عشر قطاعات الموارد الأساسية، والرعاية الصحية والأدوية بكمية تداولات 14.3 مليون ورقة مالية، و 2.3 مليون ورقة مالية.
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