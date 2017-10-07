جمارك أرقين تضبط محاولة تهريب كمية من الأدوية

الأدوية

مها أبوودن:



تمكن رجال الجمارك باللجنة الأولى بمنفذ أرقين برئاسة أحمد الصاوى مدير الجمرك من ضبط محاولة تهريب كمية من الأدوية البشرية بالمخالفة للقانون.



ففى أثناء إنهاء إجراءات تفتيش ركاب الأتوبيسات المغادرة للخرطوم اشتبه عاصم رأفت مأمور الجمرك فى سائق الأتوبيس م. م . ا سودانى الجنسية 55 سنه حيث شوهد وهو يحاول العبث بجسم الأتوبيس من الداخل ( غطاء البيارة).



وتم تفتيش السائق والأتوبيس تفتيشا دقيقامن الداخل والخارج، حيث تم فك غطاء بيارة الأتوبيس بعدة يدوية فتبين وجود 900 علبه بها 1800 شريط بكل منها 24 كبسوله بإجمالي 43200 كبسولة يورنيكس لعلاج إضطرابات الجهاز البولي وحصوة المسالك البولى إضافة إلى 80 شريطا بها 800 كبسولة عقار كوازيبام لعلاج القلق والتوتر العصبى مخبأة أسفل غطاء البيارة.



قرر على محمد طلبة مدير عام جمارك أسوان اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط رقم 43 لسنة 2017.