مؤتمر التطوير العقاري الثاني يضع استراتيجية تصدير العقار المصري

المال ـ خاص:



يستعد المؤتمر الثاني للتطوير العقاري "Real Estate Debate", والذي تنظمه شركة "المال جي.تي.إم," يوم 29 أكتوبر الجاري، تحت رعاية وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الدكتور مصطفى مدبولي، لوضع ملامح استراتيجية لتصدير العقار المصري.





ويناقش المؤتمر الذي يعقد هذا العام تحت عنوان "نحو استراتيجية طموحة لتصدير العقار", وضع السوق المصرية, مقارنة بالدول المنافسة على المستوى العالمي, وأهم نقاط القوة التي تتمتع بها, والفرص الهائلة المتاحة أمام المطورين والمستثمرين المصريين, من خلال اقتحام حركة تجارة العقار الدولية.





ويتناول على مدار 4 جلسات سبل ترويج العقار المصري, وكيفية الوصل للشرائح المستهدف بيعه لها, ومدى الاستفادة الهائلة التي تعود على مجال التشييد والبناء والقطاع السياحي وغيره, والاقتصاد ككل من خلال وضع وتنفيذ استراتيجية طموحة؛ لتنشيط خطط التسويق الخارجي للمطورين العقاريين.





وتسعى جلسات المؤتمر لوضع حلول عملية على المدى القصير, لأهم المشكلات التي تواجه تصدير العقار المصري للخارج, وأهمها صعوبة التسجيل ومنح الإقامة لحائزي الوحدات الأجانب, وعدم توافر الاتفاقات والبروتوكولات اللازمة لإتاحة التمويل, لشراء الوحدات من قبل أجانب أو مصريين يقيمون في الخارج.





ومن المنتظر أن يشارك بفاعليات المؤتمر, أكثر من 600 مسئول حكومي وبرلماني ورؤساء لشركات ورجال أعمال من القطاع الخاص, يمثلون الأطراف المختلفة لمنظومة تصدير العقار المرتقبة.





ومن المعروف أن نشاط تصدير العقار, يتمثل في تسويقه وبيعه بالأسواق الخارجية, لأفراد ومؤسسات أجنبية, أو حتى لمواطنين من نفس البلد, ولكنهم مقيمين في دول أخرى, وبالتالي يدفعون قيمه ما يشترونه من عقار بالعملة الصعبة، وتقدر عوائده في العديد من الدول كإنجلترا وفرنسا وإسبانيا واليونان بعشرات المليارات من الدولارات سنويا.