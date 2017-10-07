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عقـــارات
بيع 10 محلات تجارية بأسوان الجديدة بالمزاد العلني
السبت 07 أكتوبر 2017 02:10 م
مدينة أسوان الجديدة
أخر الأخبار
مدينة أسوان الجديدة
رضوى عبد الرازق
انتهى جهاز مدينة أسوان الجديدة، من بيع 10 محلات تجارية بالمزاد الأسبوع الماضى، بأسعار تراوحت بين 14.5 إلى 16.5 جنيه للمتر.
وقال المهندس أحمد حلمى، نائب رئيس جهاز مدينة أسوان الجديدة، إن المحال تتراوح مساحاتها بين 14 إلى 101 متر، وتقع بالأسواق التجارية بالحيين الثانى والثالث بالمدينة، وعقد جلسة المزاد الأربعاء الماضى.
وأشار إلى أن أخر سعر لمتر المحلات التجارية بتلك المناطق وصل إلى 9000 جنيه للمتر، وذلك فى أخر مزاد عقده الجهاز أواخر العام قبل الماضى.
ولفت إلى أن الجهاز يعتزم طرح وحدات تجارية ومهنية جديدة بمختلف الأحياء خلال الأشهر المقبلة.
أسوان
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