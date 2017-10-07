الاستثمار تبحث التعاون مع إندونيسيا

منى زوبع

المال - خاص



اجتمعت منى زوبع، الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، اليوم السبت، مع وفد رفيع المستوى، برئاسة الدكتورة سري ادينينجيسا مستشارة رئيس الجمهورية الأندونيسي، وسفيرها بالقاهرة، وأعضاء الوفد المرافق لها.



وبحث الطرفان مجالات التعاون المشتركة بين البلدين، وتتطرق الحديث على عمق العلاقات التاريخية بينهما قرابة السبعين عاماً، رغم عمق هذه العلاقات التاريخية إلا أن حجم الاستثمارات متواضع، فهناك 20 شركة إندونسية كبرى فى مصر تبلغ استثمارتهم 40 مليون دولار، تعمل معظمها فى المجال الصناعى.



وأكد الجانبين على ضرورة بحث سبل المجالات المشتركة لصعود الاستثمارات بمستوى يليق بالعمق التاريخى بين البلدين.



وخلال الاجتماع استعرض الطرفان مناخ الاستثمار بين البلدين وأنظمة الاستثمار المختلفة، وبيئة وحوافز الاستثمار ومجالات التعاون المشتركة.



وأبدى الوفد رغبته فى تشجيع السياحة الدينية لمصر بما تشتهر به مصر من مزارات دينية عديدة، خاصة جامع الأزهر ويدرس به 7 آلاف طالب أندونيسى.



وفى نهاية اللقاء، أشادت مستشارة الرئيس الإندونيسى بدور مصر الإستراتيجى والإقليمى معتبرينها بوابة للدخول إلى السوق الأفريقية باعتبارها عضو فى منظمات أفريقية عديدة، على رأسها الكوميسا.