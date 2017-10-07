طرح مشروع قانون التأمين الجديد علي إتحاد الشركات

علاء الزهيري ومحمد عمران

كتب-ماهرأبوالفضل:



تستعد الهيئة العامة للرقابة المالية لطرح مشروع قانون الاشراف والرقابة علي التأمين الجديد علي الإتحاد المصري لشركات التأمين لمناقشته قبل عرضه علي الجهات المختصة كمجلس الوزراء والبرلمان.



جاء ذلك خلال مشاركة رئيس هيئة الرقابة المالية محمد عمران في الاجتماع الاول لمجلس إدارة الاتحاد الذي عقد الثلاثاء الماضي برئاسة علاء الزهيري العضو المنتدب لشركة المجموعة العربية المصرية للتأمين "gig".



وشدد محمد عمران رئيس الرقابة المالية علي أن النهوض بقطاع التأمين يأتى فى مقدمة أهداف استراتيجية الهيئة لتطويره، خاصة وانه يمثل سوقا حيوية فى الخدمات الماالية غير المصرفية وهو ما يتطلب توثيق التعاون والتنسيق بين الاتحاد المصرى للتأمين والهيئة للأرتقاء بهذا القطاع الهام لتحقيق هدفا" قوميا يتمثل فى زيادة حجم الأقساط و زيادة مساهمته فى الناتج المحلى الاجمالى والذى يبلغ حاليا 1.3%



و رحب اعضاء الاتحاد بتوجه السيد رئيس الهيئه بطرح مشروع قانون الاشراف والرقابة على التأمين الجديد على الاتحاد المصرى للتأمين لمناقشته قبل عرضه على الجهات المسئولة ، وذلك فى بداية سسلسلة من اللقاءات الدورية بين مسئولى الهيئة وممثلى الأتحاد المصرى للتامين ،الممثل لصناعة التامين المصرية لدراسة احتياجات السوق وتذليل أيه مشاكل أو معوقات تواجه الشركات ، و اتاحة كافة برامج التأمين لفئات المجتمع المختلفة ، وفى مقدمتها وثائق تامين المتناهى الصغر التى تسهم فى تحقيق الشمول المالى .



من جهته عرض علاء الزهيرى رئيس الاتحاد خلال الاجتماع الاول لمجلس الادارة، البرامج والخطط المقترحة لتطوير العمل الفترة القادمة تنفيذا لاهداف الاتحاد ،مؤكدا ضرورة التنسيق مع الهيئة العامة للرقابة المالية فضلا عن تنمية العلاقات المحليه والدولية للاتحاد والعمل عل إخراج مؤتمر سنوى عالمى للاتحاد إضافة الى تفعيل الدور الاجتماعى للاتحاد وتنمية الوعى التأمينى لدى المواطنين.



وأشار الي ان تلك المحاور تمثل استراتيجية الاتحاد المصرى للتأمين خلال دورته الحالية -2017/2021-والتى تحوى خططا طموحه وبناءة نحو النهوض بصناعة التامين المصرية



