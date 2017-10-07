برلماني يطالب بدعم المشروعات الصغيرة لمواجهة البطالة

الانتخابات البرلمانية

ياسمين فواز:



أكد النائب أحمد عبده الجزار، عضو مجلس النواب عن دائرة البساتين، وعضو لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، على ضرورة دعم المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر للشباب لمواجهة شبح البطالة الذي أصبح كابوس كل البيوت المصرية، مطالبًا الشباب بضرورة العمل في المشروعات وعدم انتظار الوظائف الحكومية.



وأوضح الجزار أن هناك معاناة حقيقية يعيشها الشباب المصري منذ فترة وازدات خلال الفترة الماضية من غياب مصدر للدخل، ومن وجود أي فرصة حقيقية للعمل، مضيفا أن "خزينة الدولة الآن لا تحتمل أي تعينات في الجهاز الإداري للدولة، وبالتالي دعم المشروعات الصغيرة هو أفضل حل للشباب والدولة معًا.



وطالب "نائب البساتين" بضرورة دعم القطاع الخاص، وتوفير بيئة ومناخ مناسب للاستثمار للقضاء على مشكلة البطالة في مصر، مشيرًا إلى أنه لن يكون هناك أي حل لمشكلة البطالة إلا بفتح مصانع جديدة لاستيعاب سوق العمال في مصر.



وأضاف بعد الأزمة التي تعيشها سوريا، نجح الشباب السوري الذي دخل مصر في عمل مشروعات وفتح العديد من المشروعات البسيطة، ولم يستلم للواقع وعمل واجتهد، مضيفًا أن الشباب السوري نجح في مصر وهو ما يعني أن البيئة صالحة للعمل ولكن يجب أن يقوم الشباب بدوره.



وشدد الجزار على ضرورة زيادة دور الدولة في توفير المشاريع الصغيرة والمتناهية الصغر لدعم الشباب حتى لا نتركهم عرضه لانتظار فرص العمل، مؤكدا أن الشباب المصري أصبح لديه حالة كبيرة من الاحباط بسبب الظروف الاقتصادية التي نعيشها.