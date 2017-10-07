البورصة تربح 20 مليار جنيه الأسبوع الماضي‎

البورصة المصرية

منى عبدالباري:



ربح رأس المال السوقي للبورصة المصرية 20 مليار جنيه الأسبوع الماضي، رغم تباين أداء المؤشرات، وتراجع قيم التداولات بأكثر من مليار جنيه.



وأنهت البورصة تعاملات الأسبوع الماضي، على ارتفاع نسبته 3% لرأسمالها السوقي بقيمة 20 مليار جنيه، ليغلق عند 796 مليار جنيه، مقارنة بـ 749 مليار جنيه الأسبوع السابق.



وكان أداء البورصة المصرية، تحول نحو التباين الأسبوع الماضي، مقارنة بارتفاعات جماعية الأسبوع السابق، و خسر المؤشر الرئيسي للسوق 0.05% من قيمته، ليغلق تعاملات الأسبوع عند 13882 نقطة، مقارنة بارتفاع تجاوز الـ1% الأسبوع السابق، وتراجع أيضا نظيره الدولاري بنسبة 0.03% ، ليغلق تعاملاته عند 2670 نقطة.



وفي المقابل، واصلت المؤشرات الثانوية الارتفاع بشكل جماعي ليربح مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة 3.19%، لينهي تعاملات الأسبوع عند مس798 نقطة، كما ارتفع مؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 3.76% إلى 1789 نقطة.



وانخفضت قيم التداولات بـ 1.2 مليار جنيه، لتصل إلى 5.2 مليار جنيه، مقارنة بـ 6.4 مليار جنيه الأسبوع السابق، فيما سجلت بورصة النيل تداولات قيمتها 8.2 مليون جنيه، وسط استحواذ الأسهم على 98.79% من التعاملات، فيما كان نصيب السندات من التداولات 1.21%.



واستحوذ المصريون على نصيب الأسد من التعاملات بنسبة 74.77% من إجمالي تعاملات السوق، فيما كان نصيب الأجانب 18.21% بصافي شراء 73.19 مليون جنيه، والعرب 7.02%، بصافي بيع 17.29 مليون جنيه، بعد استبعاد الصفقات.



