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سيـــاســة
تشريعية النواب تحسم إسقاط عضوية سحر الهواري
السبت 07 أكتوبر 2017 12:54 م
سحر الهوارى
أخر الأخبار
سحر الهوارى
ياسمين فواز
تحسم لجنة الشئون التشريعية والدستورية بمجلس النواب، برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، غدًا الأحد، عضوية النائبة سحر الهوارى، التى صدر ضدها حكم بالسجن خمس سنوات فى قضيتها المعروفة بإشهار الإفلاس.
من جانبه، أكد النائب مصطفي بكرى، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، في تصريحاتها لـ"المال"، أن اللجنة ستحسم مصير "الهوارى" فى اجتماع غدًا الأحد، مضيفاً أن فى حال ورود حيثيات الحكم وتأكدت أنه نهائياً فإن عضويتها ستسقط.
وأشار بكرى إلى أن اللجنة ستقوم بتوزيع حيثيات الحكم على النواب لدراسته وإعداد رأى بشأنه، لافتاً إلى أن اللجنة ستعد تقرير بقرارها بشأنه ليعرض على المجلس فى جلسة عامة.
كانت المحكمة الاقتصادية بالإسكندرية، برئاسة المستشار أمير عدلي أصدر حكماً بتاريخ 23 إبريل 2017، ضد كل من سحر وحازم الهواري عضوي مجلس الاتحاد المصري لكرة القدم، بالسجن 5 سنوات، في القضية المعروفة بإشهار الإفلاس، وتنفذ النائبة الحكم الصادر بحقها فى إحدى سجون مصر.
مجلس النواب
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