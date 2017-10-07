المنتخب يختتم تدريباته استعدادا للكونغو

علي المصري:



يختتم المنتخب الوطني الأول لكرة القدم، تدريبه الأخير في الخامسة من مساء اليوم السبت، على ملعب الجيش المصرى ببرج العرب فى الإسكندرية، الذى يحتضن مواجهة الفراعنة أمام الكونغو، في السابعة من مساء غدا الأحد، ضمن الجولة قبل الأخيرة للمجموعة الخامسة من التصفيات الإفريقية المؤهلة لنهائيات كأس العالم "روسيا 2018".



ومن المقرر أن يسمح لكافة وسائل الإعلام بتصوير التدريب خلال ربع الساعة الأولى، بينما قرر الجهاز الفني بقيادة الأرجنتينى هيكتور كوبر، الاكتفاء بالمؤتمر الصحفي الذي سيعقد بعد المباراة، فى المقابل يؤدي المنتخب الكونغولي، تدريبه الوحيد على ملعب المباراة في السادسة والنصف مساء، وسيسمح أيضا لكافة وسائل الإعلام بالتصوير خلال ربع الساعة الأولى.



وكان المنتخب الوطني، قد أدى تدريبه مساء أمس الجمعة، في السادسة والنصف مساء بمشاركة جميع اللاعبين، باستثناء عبد الله السعيد لاعب الأهلى، ومصطفى فتحي لاعب التعاون السعودى، اللذين أديا تدريبات تأهيلية منفردة.