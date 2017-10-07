بدء اختبارات تحديد المستوى لأبناء المصريين بالسعودية

عادل حنفي، نائب رئيس الاتحاد العام للمصريين بالخارج

ولاء البري



صرح عادل حنفي، نائب رئيس الاتحاد العام للمصريين بالخارج والمتحدث الرسمي، بأنه ستقام -اليوم السبت- اختبارات تحديد المستوى لأبناؤنا بالخارج بالمملكة العربية السعودية للتحويل من المنهج الأجنبي إلى المصري التجريبي، والتحويل من المنهج العربي إلى اللغات.



وأفاد حنفي، بأن الدكتور أشرف عزازي المستشار الثقافي ورئيس البعثة التعليمية بالرياض، بذل مجهوداً كبيرًا لاتخاذ الموافقات من الجهات الرسمية بمصر، وكذلك التنسيق مع الجانب السعودي لتتم هذه الاختبارات على أكمل وجه.



وتعتبر السعودية هي الدولة الوحيدة على مستوى العالم التي تتم فيها اختبارات تحديد مستوى لأبناؤنا الطلاب بالخارج في المراحل التعليمية من الصف الأول الابتدائي إلى الصف الأول الثانوي في لجنتين واحدة بالعاصمة الرياض، بالمكتب الثقافي المصري والأخرى بمدينة جدة بإحدى المدارس الخاصة.



جدير بالذكر أن هذه الاختبارات ستستمر من اليوم إلى الخميس القادم الموافق 12 أكتوبر 2017.