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سيـــاســة
محاكمة متهم باغتيال هشام بركات 10 أكتوبر
السبت 07 أكتوبر 2017 12:34 م
هشام بركات
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هشام بركات
نجوى عبد العزيز:
قررت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار حسن محمود فريد، إعادة إجراءات محاكمة متهم يُدعى "بسطاوى غريب" أحد المتهمين في قضية "اغتيال النائب العام"، لجلسة 10 أكتوبر الجاري، لمرافعة الدفاع، و كانت المحكمة عاقبت المتهم بالسجن المشدد 15 سنة غيابيا.
ويواجه المتهمون عدة تهم منها الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون غرضها تعطيل الدستور والقوانين، وارتكاب جرائم القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، والشروع فيه، وحيازة وإحراز أسلحة نارية مما لا يجوز الترخيص بحيازتها أو إحرازها، والذخيرة التي تستعمل عليها، وحيازة وإحراز مفرقعات "قنابل شديدة الانفجار"وتصنيعها، وإمداد جماعة أسست على خلاف أحكام القانون بمعونات مادية ومالية مع العلم بما تدعو إليه تلك الجماعة وبوسائلها الإرهابية.
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