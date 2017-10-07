المصرية للاتصالات تحصل على رعاية الكرة المصرية 3 مواسم

المال ــ خاص:



أعلنت المصرية للاتصالات عن حصولها على حقوق رعاية مسابقات كرة القدم المصرية، والتي تشمل مباريات الدوري العام والكأس وكأس السوبر وذلك لمدة ثلاث أعوام، حيث سيكون اسم الدوري المصري خلال المواسم الثلاثة المقبلة هو "دوري المصرية للاتصالات"، وستظهر العلامة التجارية للمصرية للاتصالات على قمصان جميع الفرق المصرية المشاركة بالدوري الممتاز، فيما عدا النادي الأهلي، حيث تسعى الشركة من خلال هذه الرعاية إلى تعزيز تواجدها داخل المجتمع المصري من خلال رعايتها لكافة الأندية المصرية ومساندتها لكل مشجعي الساحرة المستديرة في مصر بمختلف انتمائتهم الرياضية، و تأتي الرعاية في إطار دور الشركة الوطني لرعاية الأحداث والفاعليات التي تلقى اهتمام المواطن المصري، وعلى رأسها قطاع الرياضة بشكل عام وكرة القدم بشكل خاص.



وأعرب أحمد البحيري العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للمصرية للاتصالات عن سعادته بتلك الرعاية نظرا لما تمثله كرة القدم من أهمية خاصة لدى المصريين وشغفهم الدؤوب بمتابعة الاحداث الرياضية خاصة كرة القدم والتي تعتبر الرياضة الأكثر شعبية في الشارع المصري موضحا أن الرعاية تأتي انطلاقا من استراتيجية الشركة في التواجد جنبًا إلى جنب الشعب المصري في كافة اهتماماته، وأن المصرية للاتصالات أصبحت الراعي الرئيسي من قطاع الاتصالات للرياضة المصرية وهو ما يؤكد توجه الشركة لدعم سوق الاتصالات في مصر وتحقيق شراكات ناجحة مع القطاعات المختلفة.



وأوضح البحيري أن الرعاية تتواكب مع انطلاقة الشركة الجديدة داخل السوق المصري وتقديمها لخدمات اتصالات متكاملة واهتمامها بشرائح المجتمع المختلفة وخاصة الشباب، مؤكدا أننا حريصون على التواجد المستمر والايجابي لتقديم الدعم الكامل سواء في مجال الرياضة أو غيرها من المجالات التي تساهم في دعم وتنمية المجتمع المصري.