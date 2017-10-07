البنا يبحث التعاون الزراعي مع رومانيا

وزير الزراعة عبد المنعم البنا

الصاوي أحمد



أكد الدكتور عبد المنعم البنا، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، على أهمية العلاقات الوطيدة التي تربط بين مصر ورومانيا، خاصة في المجالات المتعلقة بالزراعة والإنتاج الحيواني.



جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقده بديوان الوزارة، وميهاى شتيفان ستوبارو سفير رومانيا بالقاهرة، لبحث تكثيف سبل التعاون الزراعي بين البلدين.



وقال وزير الزراعة إن مجالات التعاون بين البلدين ستشمل مجال البحوث الزراعية وتبادل الزيارات بين الباحثين والمسئولين، حسبما جاء بمذكرة التفاهم التي تم التوقيع عليها أثناء اجتماعات اللجنة المشتركة المصرية الرومانية.



وأشار البنا إلى أهمية أن يشمل التعاون مجال الميكنة الزراعية، وذلك من خلال الشركات الرومانية والمزمع تعاونها مع وزارة الإنتاج الحربي للبدء في إنتاج بعض المعدات والآلات الزراعية سواء للسوق المحلية والتصدير للدول الأفريقية، فضلاً عن التعاون وتبادل المقترحات في مجال الصوب الزراعية نظراً للخبرات المتراكمة للجانبين في هذا المجال والعمل على تنميتها.



وطالب الجانب الروماني بأن يشمل التعاون الاستفادة من خبراء استصلاح واستزراع الأراضي الصحراوية، نظراَ لما لمصر من خبرة في هذا المجال، مشيراً إلى أن هناك الكثير من الشركات الرومانية ترغب في العمل والاستثمار في مصر في كافة المجال، لاسيما الزراعة طبقا لقانون ضمانات وحوافز الاستثمار المعلن عنها.



واتفق الجانبان على أن يتم التواصل بين المسئولين بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي والجانب الروماني لفتح افاق جديد للتعاون المشترك.