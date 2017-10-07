5.2 مليار جنيه تداولات البورصة الأسبوعية

البورصة المصرية

المال ـ خاص:



سجلت البوصة قيمة تداولات قدرها 5.2 مليار جنيه، خلال الأسبوع الماضي، وذلك مقارنة بقيمة تداول قدها 6.4 مليار جنيه، الأسبوع السابق له.



وذكر تقرير صادر عن البورصة أن بورصة النيل سجلت قيمة تداول قيمتها 8.2 مليون جنيه، وكمية تداول بلغت 7مليون ورقة مالية.



جدير بالذكر أن مؤشرات البورصة تباينت، خلال تعاملات الأسبوع، إذ انخفض المؤشر الرئيسي بنسبة 0.05%، فيما ارتفع كل من مؤشري الأسهم الصغيرة والمتوسطة والمؤشر الأوسع نطاقا، بنسب 3.19 و3.76% على التوالي.