الخدمات المالية أنشط قطاعات البورصة وعامر جروب يتصدر الشركات

قطاع الخدمات المالية

المال ـ خاص:



تصدر قطاع الخدمات المالية بإستثناء البنوك قائمة انشط قطاعات البورصة من حيث كمية التداول، خلال تعاملات الأسبوع المنقضي، إذ سجل أحجام تداول قدرها 507.1 مليون ورقة مالية، فيما تزيل القائمة قطاع الرعاية الصحية والأدوية بعد أن تم التداول على 2.3 مليون ورقة مالية.



وعلى صعيد الشركات، تصدرت مجموعة عامر جروب قائمة أنشط 10 شركات من حيث كمية التداول، من خلال تنفيذ 244.5 مليون ورقة مالية، فيما جاءت شركة جي بي أوتو في المركز العاشر بتداول 26.9 مليون ورقة مالية.

جدير بالذكر أن مؤشرات البورصة تباينت، خلال تعاملات الأسبوع، إذ إنخفض المؤشر الرئيسي بنسبة 0.05%، فيما إرتفع كل من مؤشري الأسهم الصغيرة والمتوسطة والمؤشر الأوسع نطاقا، بنسب 3.19 و3.76% على التوالي.