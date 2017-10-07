درجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت 7 أكتوبر

متابعات:

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن تشهد درجات الحرارة ارتفاعًا اليوم السبت، ليسود طقس حار على معظم الأنحاء نهارًا لطيف ليلاً.





وتقل الرؤية فى الشوائب العالقة نهارًا على مناطق متفرقة من شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد، والرياح أغلبها جنوبية غربية معتدلة تنشط على غرب البلاد مثيرة للرمال والأتربة، وتؤدى إلى اضطراب فى حركة الملاحة البحرية.





وتسجل درجات الحرارة العظمى بالقاهرة 35 درجة والصغرى 21، والإسكندرية العظمى 34 والصغرى 22، ومطروح العظمى 30 والصغرى 22 درجة.





وبالنسبة لحالة البحر المتوسط، فهى معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج به من مترين إلى مترين ونصف، أما حالة البحر الأحمر معتدلة وارتفاع الموج به من متر ونصف إلى مترين، أما حالة الرياح السطحية على البحرين المتوسط والأحمر شمالية غربية.





وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:





الصغرى العظمى



القاهرة 21 35





وسط الدلتا 21 34





الإسكندرية 22 34





بلطيم 21 34





مطرح 22 30





السلوم 20 31





سيوة 20 34





بروسعيد 18 30





دمياط 22 30





العريش 18 32





رفح 18 31





الإسماعيلية 18 34





السويس 20 33





رأس سدر 21 30





نخل 12 29





نويبع 23 32





طابا 18 30





كارتين 13 28





الطور 22 29





شرم الشيخ 25 33





الغردقة 22 33





مرسى علم 24 31





الفيوم 20 34





بنى سويف 18 34





المنيا 19 34





أسيوط 18 34





سوهاج 20 36





قنا 19 35





الأقصر 19 36





أسوان 20 36





أبو سمبل 21 36





الوادى الجديد 20 36





شلاتين 24 33





أبو رماد 32 32





رأس حدربة 25 32





حلايب 26 31