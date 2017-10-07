السيسي يهنئ المصريين بذكرى انتصارات أكتوبر.. عناوين أخبار اليوم

عناوين الصحف

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تقدم بوابة المال أهم عناوين الأخبار الصادرة صباح اليوم السبت، 7 أكتوبر.



أخبار مصر



* السيسي يهنئ المصريين بذكرى انتصارات أكتوبر.



* الانتهاء من تنفيذ 17 ألف شقة و 950 فيلا بالعاصمة الإدارية الجديدة.



* إشادة من بابا الفاتيكان بدور مصر في تحقيق السلام.



* أبومازن وإسماعيل هنية: مصر حققت معجزة سياسية بالمصالحة الفلسطينية.



* الأمن الروسي يحبط عمليات إرهابية داخلية بمساعدة المخابرات المصرية.



* “لودريان” يؤكد تطلع باريس لزيارة السيسي.. فرنسا: مصر “حجر زاوية” لاستقرار الشرق الأوسط.





الأهرام



* السيسي يهنئ المصريين بذكرى انتصارات أكتوبر.



* جهود مكثفة لدعم مشيرة خطاب لرئاسة اليونسكو.



* المتحدث العسكري: ضبط 3 تكفيريين شديدي الخطورة بوسط سيناء.



* قصر تحرير عقود الزواج بالمساجد على المأذون المعتمد.



* بحث ترتيبات عقد اللجنة العليا “المصرية ــ التونسية” بالقاهرة.



* الانتهاء من تنفيذ 17 ألف شقة و 950 فيلا بالعاصمة الإدارية الجديدة.



* 7.6 مليار جنيه أرباحًا بشركات قطاع الأعمال.. ترخيص 258 منشأة صناعية في شهر.. وطرح 6 ملايين متر للإستثمار.



* بعد رفع الاحتياطي الإلزامي للبنوك إلى 14%.. الخبراء: القرار يسهم في خفض معدلات التضخم.



* 88 مليون جنيه لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي بالفيوم.



* بعد تراجع العمل بها إلى 10٪.. صناعة الذهب تطلب الإنقاذ من الإنهيار.



* إعادة تبعية معهد التبين للدراسات المعدنية لوزارة الصناعة.



* المنتخب في الأمتار الأخيرة قبل موقعة الكونغو.. ودعوات المصريين تحرسه.. كوبر يحدد التشكيل اليوم.. والتغييرات تفرض نفسها في صفوف الفريق.



* لهيطة كاتم أسرار المنتخب الوطني في حوار لـ”الأهرام”: الهجوم على كوبر وراءه مصالح خاصة.. خطوة واحدة على المونديال.. برجاء الهدوء.



* حسن مصطفى: الرياضة المصرية حققت مكاسب كبيرة.. وأتمنى الحفاظ عليها.



أخبار اليوم



* إشادة من بابا الفاتيكان بدور مصر في تحقيق السلام.



* يحيى راشد في حوار مع “أخبار اليوم” من داخل الفاتيكان: البابا فرنسيس “يبارك” حج المسيحيين إلى مصر.



* أبومازن وإسماعيل هنية: مصر حققت معجزة سياسية بالمصالحة الفلسطينية.



* الأمن الروسي يحبط عمليات إرهابية داخلية بمساعدة المخابرات المصرية.



* شباب العالم يطلقون رسالة سلام من شرم الشيخ نوفمبر المقبل.. مكافحة الإرهاب والهوية الثقافية وريادة الأعمال تتصدر أعمال منتدى الشباب.. نموذج محاكاة الأمم المتحدة بمشاركة أكثر من 60 شابًا من جميع الدول.



* الخطة والموازنة تطالب بتشكيل لجنة لتقصي حقائق خسائر التليفزيون والتنمية الزراعية.



* د. سحر نصر تبحث مع مجلس الأعمال المصري الياباني زيادة الإستثمارات اليابانية في مصر.



* وزارة المالية: تحصيل 90% من إيرادات الدولة إلكترونيًا بنهاية يونيو القادم.



* إتحاد المصارف العربية يختار عامر كأفضل محافظي العرب.



* بلومبرج العالمية: بنك مصر الأول في إدارة وترتيب القروض المشتركة وتمويل المشروعات.



* نيفين جامع رئيس جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة: تيسيرات ائتمانية جديدة لتشجيع الخريجين على الإنتاج الصناعي.



* في مشروع قانون إنشاء هيئة السكك الحديدية ومترو الأنفاق.. حق الانتفاع للمستثمرين 30 عامًا.. وحصة الحكومة 60% من رأس المال بالمشروعات.. الحبس 6 أشهر عقوبة الامتناع عن سداد الأجرة والركوب على أسطح القطارات.



* 500 جنيه معاشًا شهريًا لصغار المزارعين.



* الأقمار الصناعية ترصد جرائم الإتجار في المبيدات.



* اللواء مصطفى شحاتة مساعد وزير الداخلية لمصلحة السجون: لايوجد معتقل واحد أو سجين بدون حكم قضائي.



* كتيبة الفراعنة “جاهزة” لترويض الشياطين الكونغولية.. لا بديل عن الفوز لحجز تذكرة المونديال.



الجمهورية



* “لودريان” يؤكد تطلع باريس لزيارة السيسي.. فرنسا: مصر “حجر زاوية” لاستقرار الشرق الأوسط.



* مصر تحتفل بذكرى أعظم الانتصارات.. عروض جوية بالبالونات والأعلام.. واستلهام “روح أكتوبر” لإنجاز المشروعات القومية.



* مكرم تزور المصابين بالمجمع الطبي للقوات المسلحة بالمعادي.



* تقديرًا لدورهم البطولي وتضحياتهم في سيناء.. وفد من الصحفيين والإعلاميين يزورون مصابي العمليات الإرهابية.



* بمناسبة ذكرى انتصارات أكتوبر.. الإفراج عن 717 مسجونًا.



* لحث الرئيس على الترشح لفترة ثانية.. هاشتاج “علشان نبنيها” يتصدر بـ 60 ألف تغريدة.



* 50 طلب إحاطة للحكومة في الأسبوع الأول للدورة البرلمانية.. نقص الأدوية.. زيادة كروت الشحن.. فواتير الكهرباء.. وتطوير السكة الحديد.



* فحص 700 مريض والصحة توفر الأدوية والأمصال.



* مدبولي يشرح تجربة الإسكان الإجتماعي لنظيرته العراقية.. حققنا أكبر مشروع متكامل.. وفرنا التمويل للشباب.



* والي تبحث مع سفير اليونان سرعة تحويل معاشات المصريين.



* جهاز الكسب غير المشروع بدأ المهمة.. مراجعة الحسابات السرية لـ 41 متهمًا في قضية الإتجار بالبشر.



* مزرعة سمكية مشتركة مع تنزانيا.



* الفيفا: الفراعنة يتطلعون للعودة للمسرح العالمي بعد غياب 28 عامًا.



* أوغندا وغانا يتطلعان للحفاظ على آمال الصعود.