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مقتل 7 جنود مكسيكيين جراء سقوط مروحيتهم
السبت 07 أكتوبر 2017 06:00 ص
جنود مكسيكيين
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جنود مكسيكيين
وكالات:
لقي 7 جنود مكسيكيين مصرعهم في سقوط مروحيتهم، الجمعة، خلال تدريب قرب سالتو بويبلو نويفو بولاية دورانغو حسبما أعلنت وزارة الدفاع في بيان.
وأوضح البيان أن جنديا واحدا نجا من المأساة، لكنه يعاني من صدمات متعددة، لافتا إلى أن حالته خطيرة.
وتشكل ولايات شيواوا وسينالوا ودورانجو ما يعرف بالمثلث الذهبي، وهي مناطق تتنازع عصابات المخدرات السيطرة عليها لكونها تضم مساحات لزراعة الماريجوانا والأفيون، كونها أيضا ممرا للتهريب إلى الولايات المتحدة.
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