مقتل 7 جنود مكسيكيين جراء سقوط مروحيتهم

وكالات:





لقي 7 جنود مكسيكيين مصرعهم في سقوط مروحيتهم، الجمعة، خلال تدريب قرب سالتو بويبلو نويفو بولاية دورانغو حسبما أعلنت وزارة الدفاع في بيان.





وأوضح البيان أن جنديا واحدا نجا من المأساة، لكنه يعاني من صدمات متعددة، لافتا إلى أن حالته خطيرة.





