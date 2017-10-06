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استثمار
وكيل لجنة المشروعات الصغيرة بالنواب تتقدم بخطة لدعم القطاع
الجمعة 06 أكتوبر 2017 10:20 م
وكيل لجنة المشروعات الصغيرة بالنواب تتقدم بخطة لدعم القطاع
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وكيل لجنة المشروعات الصغيرة بالنواب تتقدم بخطة لدعم القطاع
بورسعيد- أمانى العزازى
أكدت النائبة سعاد المصرى، وكيل لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب, أن شريحة المشروعات المتوسطة تمت إضافتها لبرنامج جهاز تنمية المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر مؤخرًا، وهو ما يستدعى تعديل السياسة الائتمانية والبرامج التنموية للجهاز.
ولفتت إلى أن الرئيس السيسي أصدر تعليماته للجهاز بالتنسيق مع البنك المركزى وتشكيل لجنة لوضع خطة استفادة قصوى من مبادرة المركزى بتعظيم الاستفادة من توفير 200 مليار جنيه لتمويل المشروعات الصناعية الصغيرة خلال العامين المقبلين.
وقالت وكيل اللجنة إن الفرص متاحة أمام المشروعات الصغيرة والمتوسطة لتصدير إنتاجها، وبصفة خاصة الملابس الجاهزة والحاصلات الزراعية والمنتجات الغذائية والكيماويات، مؤكدة ضرورة تعظيم ثقافة ريادة الأعمال وتنميتها.
وأكدت أن اللجنة ستستكمل خطة عملها خلال دور الانعقاد الثالث بالاهتمام بمشروعات المرأة المعيلة متناهية الصغر، بالتنسيق مع نجلاء إدوارد رئيس المجلس القومى للمرأة ببورسعيد والاستعانة بخريطة مشروعات المرأة المعيلة التى يتابعها المجلس لتحقيق منظومة العمل والإنتاج والتسوق؛ لمساعدتها على تحقيق دخل مناسب لأسرتها من أجل حياة كريمة.
مجلس النواب
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