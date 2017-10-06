وكيل لجنة المشروعات الصغيرة بالنواب تتقدم بخطة لدعم القطاع

أكدت النائبة سعاد المصرى، وكيل لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب, أن شريحة المشروعات المتوسطة تمت إضافتها لبرنامج جهاز تنمية المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر مؤخرًا، وهو ما يستدعى تعديل السياسة الائتمانية والبرامج التنموية للجهاز.





ولفتت إلى أن الرئيس السيسي أصدر تعليماته للجهاز بالتنسيق مع البنك المركزى وتشكيل لجنة لوضع خطة استفادة قصوى من مبادرة المركزى بتعظيم الاستفادة من توفير 200 مليار جنيه لتمويل المشروعات الصناعية الصغيرة خلال العامين المقبلين.





وقالت وكيل اللجنة إن الفرص متاحة أمام المشروعات الصغيرة والمتوسطة لتصدير إنتاجها، وبصفة خاصة الملابس الجاهزة والحاصلات الزراعية والمنتجات الغذائية والكيماويات، مؤكدة ضرورة تعظيم ثقافة ريادة الأعمال وتنميتها.



