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سيـــاســة
برلمانية : عاملات مصر يؤيدن ترشيح خطاب بانتخابات اليونسكو
الجمعة 06 أكتوبر 2017 07:36 م
النائبة مايسة عطوة 88
أخر الأخبار
النائبة مايسة عطوة 88
ياسمين فواز
صرحت النائبة مايسة عطوة، عضو مجلس النواب ورئيس لجنة المرأة باتحاد نقابات عمال مصر وائتلاف حب الوطن ودعم مصر، بأن كل عاملات مصر يؤيدن ويعززن ترشيح السفيرة مشيرة خطاب في انتخابات اليونسكو، مضيفة أنها تابعت عن قرب الجهود العظيمة المبذولة من قِبل وزارة الخارجية وكل أطياف المجتمع المدنى والقومى للمرأة، ودعمهم الكامل للسفيرة وانسحاب مرشحة العراق لصالح مرشحة مصر، والذي يدل على الترابط القوى وثقة الأشقاء فى ترشيح مصر.
وذكرت مايسة أن نجاح السفيرة مشيرة خطاب في انتخابات اليونسكو سيعتبر إضافة قوية للمرأة المصرية فى عام المرأة 2017.
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