جمارك برج العرب تحبط محاولتين لتهريب نقد مصرى

الجنيه المصرى

مها أبوودن:



تمكن رجال جمارك مطار برج العرب برئاسة سمير صديق فتح الله، مدير عام الموانئ الجوية بالتنسيق مع شرطة أمن الموانئ من ضبط تهريب كمية من النقد المصرى، بالمخالفة لقانون البنك المركزي والجهاز المصرفي رقم 88 لسنة 2003 وتعديلاته والتعليمات النقدية السارية وقانون مكافحة غسيل الأموال رقم 80 لسنة 2002 وقانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 وتعديلاته وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975 وتعديلاته.



وكانت المحاولة الأولى إثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب المغادرين على طائرة الخطوط السعودية المتجهة إلى جدة عندما اشتبه محمد على عبد الرحيم مأمور التعريفة، فى الراكب أ . ب ا مصرى الجنسية، وبتفتيش الحقائب تبين وجود مبلغ مليون و 252 ألف جنيه مخبأة بين طيات ملابسه ويعلوها جسم معتم.



أما المحاولة الثانية فكانت أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب المغادرين على نفس الطائرة، عندما اشتبه سعيد محمود مأمور الحركة فى الراكب ف . ع ح مصرى الجنسية، وبتفتيش الحقائب تبين وجود مليون و 350 ألف جنيه، مخبأة بين طيات الملابس وأعلاها جسم معتم لتضليل جهاز الفحص بالأشعة.



قرر عبدالناصر عزيز الدين، رئيس الإدارة المركزية الجمارك الركاب والأسواق الحرة والطرود البريدية اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر تهرب جمركى رقم 40 و41 لسنة 2017 وتحريز المضبوطات.