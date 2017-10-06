الدمراوي : شركات المقاولات المتضرر الأكبر من أسعار مواد البناء

عقارات إسكندرية

محمود زكي:



قال المهندس سهل الدمراوي، عضو الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء، إن عام 2017 شهد طفرة غير مسبوقة في جميع أسعار مواد البناء بنسبة لا تقل عن الضعف لمعظم هذه المواد.



وأكد أن ذلك انعكس علي زيادة قيمة العقارات قرابة الضعف هي الأخرى، أي بنسبه قاربت من 50٪علي الأقل.



وأضاف أنه لايزال العقار هو أفضل مخزن للقيمة بمصر ويحتل المركز الأول بينما يأتي إدخار الذهب فى المركز الثاني.



وأوضح أن المتضرر من زيادة مواد البناء هو شركات المقاولات المتعاقدة على أسعار ثابتة قبل تحرير الصرف، وأن قانون التعويضات سيساهم بتقليل ربع خسائرها فقط حال تطبيقه دون عرقلة من البيروقراطية التي تواجهها هذه الشركات.



وقال "الدمراوي" إن المتضرر الثاني هي الطبقة محدودة الدخل والمتوسطة اللتي أصبحت أسعار الوحدات السكنية المتوسطة أعلى من إمكانياتها، مشيرًا إلى أنه لتخفيف هذه المعاناة يلزم سرعة تنفيذ ثلاث خطوات مهمة، وهى أولاً : تبسيط إجراءات التسجيل لتفعيل دور التمويل العقاري وتنشيط سوق العقارات العمود الفقري للاقتصاد في الفترة الحالية، وثانيًا : وضع حد أقصى لأسعار مواد البناء ويتنافس المصنعون والتجار دونها شريطة أن تكون أسعار عادلة، و ثالثا : سرعة تطبيق قانون التعويضات دون تعقيدات لإنقاذ آلاف شركات المقاولات من الإفلاس وإنقاذ ملايين العمالة من التسريح.



وناشد الحكومة سرعة دراسة هذه المقترحات وسرعة تطبيقها حال صلاحيتها لدعم الاقتصاد الوطني، وتوفير السكن المناسب لمحدودى الدخل، كما ناشد أعضاء مجلس النواب لتمرير تعديل قانون الإيجار القديم لما له من أهمية بالغة في حل مشكلة الإسكان والاستفادة من أكثر من مليون وحدة سكنية مغلقة.

