EN
المزيد
طاقة
الاسكندرية
سياسة
ثقافة وفنون
أسواق عربيه
إقرأ لهؤلاء
لايف
رياضة
سيارات
اتصالات و تكنولوجيا
عقارات
نقل و وملاحة
استثمار
اقتصاد و أسواق
تأمين
بنوك
بورصة و شركات
أخر الأخبار
أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء
سعر البيع
البنك
17.85
17.97
البنك المركزى المصرى
17.79
17.89
بنك مصر
17.86
17.96
بنك الإسكندرية
17.88
17.78
البنك الأهلي المصري
17.96
17.86
بنك القاهرة
17.96
17.86
البنك التجاري الدولي CIB
17.95
17.85
البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري
الوحدة
595.00
عيار 21
510.00
عيار 18
680.00
عيار 24
4760.00
الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري
السلعة
9.00
الارز
16.00
الزيت
10.00
السكر
8.00
المكرونة
7.00
الدقيق
3.50
الشاي 40 جم
80.00
المسلى الطبيعي
40.00
المسلى الصناعي
35.00
الفراخ البلدي
28.00
الفراخ البيضاء
45.00
ديك رومي
45.00
بط
30.00
سمك بلطي
50.00
سمك بوري
60.00
سمك مكرونة
150.00
جمبري
80.00
كابوريا
140.00
لحم بتلو
120.00
لحم كندوز
130.00
لحم ضاني
الإسكندرية
أبوزيد يبحث مستجدات مشروع النجيلة
الجمعة 06 أكتوبر 2017 02:23 م
علاء أبو زيد - مشروع النجيلة
أخر الأخبار
علاء أبو زيد
معتز محمود
ناقش اللواء علاء أبو زيد، محافظ مطروح، بديوان عام المحافظة، ووفد اللجنة التنسيقية لأهالى المنطقة الواقعة ضمن مشروع تنمية غرب مصر بمدينة النجيلة، ما تم من أعمال الرفع المساحى الذى تقوم به هيئة المساحة منذ الأحد الماضى ولمدة شهر، لحصر كل الأراضى والمبانى لتقدير قيمة التعويضات المناسبة تحقيقا لاستقرار الأهالى الموجودة بالمنطقة، ولإطلاعهم على ما تم من خطوات حتى الآن بالمشروع.
وأكد أبو زيد أنه لن يضار أي مواطن في عهد السيد رئيس الجمهورية الذي يحرص دائما على تحقيق مصالح المواطنين والتوجيه بتقديم الحلول الفورية لها مع توفير مزيد من فرص العمل للاهالى من خلال مراكز تدريبية لابناء مطروح تؤهلهم للعمل بالميناء.
وأشار الى أن المحافظة نفذت قرارات رئيس الجمهورية خلال الفترة الماضية بخصوص أراضي الضبعة والعلمين ورأس الحكمة، مع وعى الأهالي الذين ضربوا ومازالوا يضربون أروع أمثلة الوطنية والانتماء للدولة المصرية، وغلبوا المصلحة العليا للبلاد عن مصالحهم الشخصية، خاصة ان ذلك يحقق مصلحة الوطن والمواطن فى نفس الوقت مؤكدين دائمًا أنهم جزء لا يتجزأ من الدولة وحماة البوابة الغربية لمصر.
وحضر الاجتماع علاء عبد الشكور السكرتير العام المساعد والقيادات التنفيذية المعنية.
من جهته، أشار أبو زيد إلى أن هذا المشروع سيجعل مطروح مركزا اقتصاديا عالميا يعتمد على تحسين المناخ الاستثمارى ويسهم فى تنشيط الاقتصاد المحلى والقومى لتحقيق تنمية شاملة تقود كل القطاعات الأخرى كالسياحة والزراعة وتنمية عمرانية متكاملة، مع توفير المزيد من فرص العمل والإسكان والخدمات الأخرى ضمن بيئة عمرانية وبيئية مستدامة، مع امتداد التنمية إلى عمق المناطق الصحراوية.
Ikdynamics.com تصميم و تطوير
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة
اتصل بنا