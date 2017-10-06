أبوزيد يبحث مستجدات مشروع النجيلة

علاء أبو زيد



معتز محمود



ناقش اللواء علاء أبو زيد، محافظ مطروح، بديوان عام المحافظة، ووفد اللجنة التنسيقية لأهالى المنطقة الواقعة ضمن مشروع تنمية غرب مصر بمدينة النجيلة، ما تم من أعمال الرفع المساحى الذى تقوم به هيئة المساحة منذ الأحد الماضى ولمدة شهر، لحصر كل الأراضى والمبانى لتقدير قيمة التعويضات المناسبة تحقيقا لاستقرار الأهالى الموجودة بالمنطقة، ولإطلاعهم على ما تم من خطوات حتى الآن بالمشروع.



وأكد أبو زيد أنه لن يضار أي مواطن في عهد السيد رئيس الجمهورية الذي يحرص دائما على تحقيق مصالح المواطنين والتوجيه بتقديم الحلول الفورية لها مع توفير مزيد من فرص العمل للاهالى من خلال مراكز تدريبية لابناء مطروح تؤهلهم للعمل بالميناء.



وأشار الى أن المحافظة نفذت قرارات رئيس الجمهورية خلال الفترة الماضية بخصوص أراضي الضبعة والعلمين ورأس الحكمة، مع وعى الأهالي الذين ضربوا ومازالوا يضربون أروع أمثلة الوطنية والانتماء للدولة المصرية، وغلبوا المصلحة العليا للبلاد عن مصالحهم الشخصية، خاصة ان ذلك يحقق مصلحة الوطن والمواطن فى نفس الوقت مؤكدين دائمًا أنهم جزء لا يتجزأ من الدولة وحماة البوابة الغربية لمصر.



وحضر الاجتماع علاء عبد الشكور السكرتير العام المساعد والقيادات التنفيذية المعنية.



من جهته، أشار أبو زيد إلى أن هذا المشروع سيجعل مطروح مركزا اقتصاديا عالميا يعتمد على تحسين المناخ الاستثمارى ويسهم فى تنشيط الاقتصاد المحلى والقومى لتحقيق تنمية شاملة تقود كل القطاعات الأخرى كالسياحة والزراعة وتنمية عمرانية متكاملة، مع توفير المزيد من فرص العمل والإسكان والخدمات الأخرى ضمن بيئة عمرانية وبيئية مستدامة، مع امتداد التنمية إلى عمق المناطق الصحراوية.





