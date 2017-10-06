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الأرصاد: طقس الجمعة مائل للحرارة.. والعظمى بالقاهرة 29
الجمعة 06 أكتوبر 2017 10:46 ص
حالة الطقس
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حالة الطقس
أ ش أ
يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا الجمعة، طقس معتدل على السواحل الشمالية حتى الوجه البحري والقاهرة مائل للحرارة على باقي الأنحاء نهارا لطيف ليلا، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق متفرقة من شمال البلاد ووسط سيناء، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على جنوب سيناء، كما تنشط على البحر الأحمر وخليج السويس؛ ما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية.
وبالنسبة لحالة البحر المتوسط، فهي معتدلة وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين أما حالة البحر الأحمر معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج من مترين إلى مترين ونصف أما حالة الرياح السطحية على البحرين المتوسط والأحمر شمالية غربية.
وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر:
الصغرى العظمى
القاهرة 21 29
وسط الدلتا 21 29
الإسكندرية 23 28
بلطيم 21 28
مطرح 22 29
السلوم 17 31
سيوة 18 34
بورسعيد 23 28
دمياط 22 27
العريش 20 29
رفح 18 28
الإسماعيلية 18 30
السويس 19 30
رأس سدر 20 29
نخل 16 27
نويبع 22 29
طابا 18 28
كاترين 10 26
الطور 20 28
شرم الشيخ 24 31
الغردقة 23 31
مرسى علم 24 30
الفيوم 20 30
بنى سويف 20 30
المنيا 18 30
أسيوط 17 30
سوهاج 19 32
قنا 18 34
الأقصر 18 35
أسوان 20 36
أبو سمبل 18 34
الوادى الجديد 19 32
شلاتين 21 31
أبو رماد 20 32
رأس حدربة 23 32
حلايب 23 31
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