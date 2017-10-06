مصدر بالكهرباء: توقيع مشروع المحطة النووية لن يكون قبل نهاية ٢٠١٧

عمر سالم



كشف مصدر رفيع المستوى بوزارة الكهرباء والطاقة ، أنه لن يتم توقيع المشروع النووي المصرى مع شركة روساتوم الروسية خلال احتفالات أكتوبر الحالية.





وأضاف المصدر فى تصريحات لـ"المال" أن توقيع المشروع لن يكون قبل نهاية العام الجارى



وأوضح أنه لم يتم الانتهاء من المراجعات الخاصة بالبنود والعقود الخاصة بالمشروع حتى الآن، كما لم يتم مراجعته بشكل نهائي من جانب مجلس الدولة.





يشار إلى أن المشروع النووي سيقام بمنطقة الضبعة بمحافظة مطروح ويضم ٤ مفاعلات نووية بقدرة ١٢٠٠ ميجاوات لكل مفاعل بإجمالى ٤٨٠٠ ميجاوات، وتصل استثماىات المشروع لنحو ٢٥ مليار دولار.



