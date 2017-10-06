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سيـــاســة
الغول: ذكرى انتصار أكتوبر درس لكل الأجيال
الجمعة 06 أكتوبر 2017 01:02 ص
ذكرى حرب أكتوبر
أخر الأخبار
ذكرى حرب أكتوبر
ياسمين فواز
قال النائب محمد الغول، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن على مدار 44 عامآ مضت نحتفل سنويآ بذكرى نصر أكتوبر المجيد، لأن هناك أجيالا لم تعاصر هذه الحرب ولاحتى تقترب منها زمنيا
وأضاف "كان لزامآ علينا أن نعلم أولادنا في ذكري هذا اليوم كيف ضحى شهدائنا بأرواحهم حتى نقف نحن الآن بينهم مرفوعي الرأس بعد عودة الأرض التي اغتصبها أعدائنا".
وأشار الغول الي أن التاريخ يعيد نفسه ،حيث يضحى شهداء آخريين من جيش وشرطة ومدنيين لا يقلوا عظمة عن أسلافهم من الشهداء علي نفس الأرض بعد مرور أكثر من 40 عاما.
ولفت إلى أن هذا هو الدرس الذي يجب أن نعلمه لأبنائنا جيلا بعد جيل وهو أن كل قطعة من أرض مصر هي العرض والشرف والكرامة.
وأكد أن من يتقاعس عن حماية أرض مصر كأنما يفرط في شرفه أو عرضه أو كرامته.
وطالب أن يكون لهيئة الاستعلامات دورا في إعلان الاحتفالية بذكرى هذا اليوم العظيم في العالم أجمع ،خاصة وإن الكيان الصهيوني قد قزم هزيمته النكراء في 73 وذلك كونه الأعلى نفيرا، ويملك السواد الأعظم من الأبواق الإعلامية علي المستوي الدولي .
ودعا الغول سفارات مصر في الخارج للاحتفال بهذا اليوم ودعوة سفراء الدول الأخرى والمسؤولين في الدولة المضيفة لتوثيق هذا اليوم وإعادة المجد للشهداء الأبرار .
وتابع :"كل قصص البطولات العظيمة هي تراث هذا البلد العظيم مصر وتوثيقها ونشرها وسردها لأبنائنا هو فرض علينا"
وشدد على أن شهدائنا اليوم والأمس هم من يسطرون هذه العظمة بحروف من نور في كتاب التاريخ الخالد حتي لا ننسى شهدائنا.
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