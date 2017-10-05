القوات المسلحة تؤسس صرحا عملاقا للمؤتمرات والمعارض الدولية

اللواء محسن عبد النبى مدير إدارة الشئون المعنوية للقوات المسلحة

بدور إبراهيم



كشف اللواء محسن عبد النبى، مدير إدارة الشؤون المعنوية للقوات المسلحة، مساء يوم الخميس أنه سيتم افتتاح مركز المؤتمرات والمعارض الدولية واصفا إياه بأنه "صرح عملاق".



وأوضح أن هذا المركز يعد منارة ثقافية وإبداعية واضافة قوية لسياحة المؤتمرات والمعارض الدولية بالتزامن مع احتفالات القوات المسلحة بالذكرى ٤٤ لانتصارات أكتوبر.



وأشار إلى أنه تم تأسيس شركة وطنية لإدارة هذا الصرح العملاق.



ولفت إلى إنشاء هذا المركز طبقا لأحدث وسائل التكنولوجيا فى العالم إضافة إلى ربطها مباشرة بوحدات البث المباشر بالتلفزيون المصرى بواسطة كابلات الى جانب وسائل الاتصال اللاسلكية وكذلك وحدة ربط مع مدينة الانتاج الاعلامى.



ويقام مركز المؤتمرات بجوار مسجد المشير طنطاوي بالقاهرة الجديدة ويحوى عدد كبير من القاعات متعددة الأغراض والتى صممت وفق أحدث التصميمات فى العالم وساحات العرض المكشوف المزودة بأحدث وسائل الإعلان والإضاءة وتبلغ سعة القاعة الرئيسية قرابة ١٦٧٠ فرد إضافة، إلى قاعة ومعرض لجمعية المحاربين القدماء على هامش الافتتاح.



وأوضح أنه تم تصميم القاعة ومركز المؤتمرات الدولية على استيعاب المعارض الدولية التى تحتاج إلى مساحات ضخمة مثل معارض الأسلحة والطيران، مؤكدا انه تم التعاقد بالفعل مع شركة عالمية لإقامة معرض دولى للسلاح فى العام القادم.



وقال اللواء محسن عبد النبى أن فعاليات الاحتفال باكتوبر تتضمن إقامة ندوة تثقيفية تتضمن العديد من الفعاليات الثقافية والغنائية إضافة إلى وجود عدد من الشخصيات للحديث عن دور التكامل العربى فى انتصار أكتوبر وكذلك اللحظات الفاصلة التى سبقت الحرب وجانب من بطولات وتضحيات أبناء القوات المسلحة الممتدة جيلا بعد جيل .



وأشار إلى أنه سيتم خلال الندوة عرض فليمين الاول عّن مركز المؤتمرات والثانى بعنوان الشعب هو البطل إضافة إلى تقديم نماذج لأبطال القوات المسلحة من المشاركين فى أكتوبر وكذلك نماذج لعدد من الجنود والصف الذين قدموا أروع البطولات خلال عمليات قوات إنفاذ القانون وحق الشهيد وكذلك تستضيف الندوة عدد من مصابى العمليات وذويهم وكذلك رموز العمل الاعلامى من المراسلين الحربيين إبان الحرب إلى جانب فقرة فنية لعدد من الأغاني الوطنية من إنتاج الشؤون المعنوية

