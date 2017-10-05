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اقتصاد وأسواق
الذهب يواصل التراجع.. وعيار 21 يسجل 624 جنيهًا
الخميس 05 أكتوبر 2017 08:34 م
الذهب 1
أخر الأخبار
الذهب 1
عمر سالم
شهدت أسعار الذهب، اليوم الخميس، بنهاية التعاملات المسائية انخفاضًا بنحو 2 جنيه للجرام، وذلك على إثر تراجع سعر الأوقية عالميًّا.
قال الدكتور وصفي أمين واصف، رئيس شعبة الذهب بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن عيار 21 انخفض بنحو 2 جنيه ليسجل 624 جنيهًا للجرام، مقابل 626 جنيهًا، أمس.
وأوضح أن سعر عيار 18 سجل نحو 534 جنيهًا للجرام، كما تراجع عيار 24 ليسجل 713 جنيهًا للجرام، مقابل 717 جنيهًا أمس، فيما تراجع الجنيه الذهب ليسجل نحو 4991 جنيهًا بدلًا من 5009، وسجلت الأوقية 1272 دولارًا بدلًا من 1276 دولارًا.
أسعار الذهب
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