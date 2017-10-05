طرح 9 مناقصات بالسادس من أكتوبر وأسيوط الجديدة

تطرح 3 مدن جديدة 9 مناقصات عامة بين شركات المقاولات المسجلة بالاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء والشركات المتخصصة خلال الشهر الحالى.





وأعلن جهاز مدينة أسيوط الجديدة عن طرح 7 مناقصات عامة، الأولى أعمال طرق مرحلة ثانية (طبقة أساس– طبقة رابطة أسفلتية) لمنطقة التوسعات الجنوبية الغربية بالمدينة، الثانية عملية تشغيل وصيانة وحراسة شبكات الإنارة (مركز المدينة– الحي الأول– المنطقة الصناعية– الطريق الدائري)، الثالثة عملية تشغيل وصيانة وحراسة شبكات الإنارة بمنطقة ابني بيتك، الرابعة تنفيذ مشروع استكمال أعمال زراعة وتشجير وري مناطق ابني بيتك بالمدينة، الخامسة أعمال صيانة وحراسة المسطحات الخضراء بما عليها من مزروعات مختلفة وشبكات الري العادية بمنطقة الإسكان الاجتماعي لعدد 316 عمارة بمنطقة 226 فدانًا بالتوسعات الجنوبية الشرقية بالمدينة، السادسة أعمال صيانة وحراسة المسطحات الخضراء بما عليها والمزروعات المختلفة وشبكات الري بالرش والتنقيط بالحي الثاني بالمدينة. وتطرح المناقصات الست بين شركات المقاولات المسجلة بالاتحاد، أما المناقصة السابعة فتتمثل فى أعمال الصيانة والنظافة والتأمين للأجزاء المشتركة لعمارات (إسكان الشباب– إسكان المستقبل– الإسكان المطور– الإسكان الحر– الإسكان القومي ) المقامة بالمدينة وتطرح بين الشركات المتخصصة.





وتعقد جلسة الاستفسارات للمناقصات السبع على الترتيب أيام 15، 16، 17، 18، 19، 22، 23 أكتوبر، وجلسات فض المظاريف الفنية أيام 29، 30، 31 أكتوبر، 1، 2، 5، 6 نوفمبر.



وأعلن جهاز مدينة سوهاج الجديدة عن طرح مناقصة عامة لتنفيذ أعمال النظافة بالمدينة من حساب مجلس أمناء المدينة لمدة عام في مناقصة عامة بين الشركات المتخصصة، وتعقد جلسة الاستفسارات فى 12 أكتوبر، وفض المظاريف الفنية فى 26 أكتوبر.



كما يطرح جهاز مدينة 6 أكتوبر أعمال تطوير ورفع كفاءة رافع الصرف الصحي بالحي السابع ومحطة الرفع الرئيسية بالمدينة ضمن منحة الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية والعربية لدعم اللاجئين السوريين والمجتمعات المستضيفة في مناقصة عامة بين الشركات المسجلة بالاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء، وتعقد جلسة الاستفسارات فى 15 أكتوبر، وفض المظاريف الفنية 29 أكتوبر.