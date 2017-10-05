الدوحة تقود خسائر 6 بورصات.. ومصر إجازة

هبطت مؤشرات 6 بورصات عربية بمنطقة الشرق الأوسط فى ختام تعاملات اليوم الخميس، بقيادة بورصة الدوحة لثالث جلسة على التوالي لتسجل أدنى مستوياتها منذ 5 سنوات، وصعد مؤشر بورصة مسقط فقط، بينما أغلقت بورصة القاهرة أبوابها احتفالًا بنصر السادس من أكتوبر.





ذكرت وكالة رويترز أن مؤشر بورصة الكويت انخفض بحوالى 0.5% ليصل إلى 6662 نقطة، وكذلك مؤشر بورصة الدوحة بأكثر من 0.3% لينزل إلى 8132 نقطة بعد أن أغلق، أمس الأربعاء، عند أدنى مستوياته منذ 5 سنوات.





وتراجع مؤشر تداول أسهم جميع الشركات السعودية بأكثر من 0.4% ليسجل 7259 نقطة مع تراجع قطاع البنوك الذي سجل أداء قويًّا نسبيًّا هذا الأسبوع، وخسر سعر سهم البنك الأهلي التجاري 1.2% ومؤشر سوق مال أبو ظبى العام انخفض بنفس النسبة ليرتد إلى 4414 نقطة مع هبوط سعر سهم بنك أبو ظبي الأول 1.5%.



