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أسواق عربية
الدوحة تقود خسائر 6 بورصات.. ومصر إجازة
الخميس 05 أكتوبر 2017 07:05 م
بورصة الدوحة
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بورصة الدوحة
خالد بدر الدين
هبطت مؤشرات 6 بورصات عربية بمنطقة الشرق الأوسط فى ختام تعاملات اليوم الخميس، بقيادة بورصة الدوحة لثالث جلسة على التوالي لتسجل أدنى مستوياتها منذ 5 سنوات، وصعد مؤشر بورصة مسقط فقط، بينما أغلقت بورصة القاهرة أبوابها احتفالًا بنصر السادس من أكتوبر.
ذكرت وكالة رويترز أن مؤشر بورصة الكويت انخفض بحوالى 0.5% ليصل إلى 6662 نقطة، وكذلك مؤشر بورصة الدوحة بأكثر من 0.3% لينزل إلى 8132 نقطة بعد أن أغلق، أمس الأربعاء، عند أدنى مستوياته منذ 5 سنوات.
وتراجع مؤشر تداول أسهم جميع الشركات السعودية بأكثر من 0.4% ليسجل 7259 نقطة مع تراجع قطاع البنوك الذي سجل أداء قويًّا نسبيًّا هذا الأسبوع، وخسر سعر سهم البنك الأهلي التجاري 1.2% ومؤشر سوق مال أبو ظبى العام انخفض بنفس النسبة ليرتد إلى 4414 نقطة مع هبوط سعر سهم بنك أبو ظبي الأول 1.5%.
وهبط مؤشر سوق مال دبى العام بنسبة أقل بلغت حوالى 0.2% ليسجل 3591 نقطة مع تراجع سعر سهم شركة ديار للتطوير العقارى 1.6%، بينما استقر مؤشر بورصة البحرين دون تغيير عند 1274 نقطة، فى حين كسب مؤشر بورصة مسقط نسبة طفيفة بلغت 0.1% ليستقر عند 5213 نقطة.
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