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سيـــاســة
تونس : لا دليل على ارتباط قاتل مرسيليا بجماعة إرهابية
الخميس 05 أكتوبر 2017 06:46 م
تونس : لا دليل على ارتباط قاتل مرسيليا بجماعة إرهابية
أخر الأخبار
تونس : لا دليل على ارتباط قاتل مرسيليا بجماعة إرهابية
سكاي نيوز عربية
قال رئيس الوزراء التونسي يوسف الشاهد، اليوم الخميس، إن التحقيق حول أحمد حناشي التونسي الذي قتل شابتين في مرسيليا بجنوب فرنسا، الأحد الماضي، لم يثبت حتى الآن وجود علاقات بينه وبين جماعات "إرهابية" في تونس.
وأوضح الشاهد، في ختام لقاء نظيره الفرنسي إدوار فيليب: "التحقيق جار، وليست هناك أدلة تثبت علاقة هذا الشخص حين كان في تونس بجماعات إرهابية أو تنظيم داعش".
وقتل حناشي البالغ من العمر 29 عامًا، شابتين في مرسيليا، جنوب فرنسا، قبل أن تقتله الشرطة.
تونس
فرنسا
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