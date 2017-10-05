تونس : لا دليل على ارتباط قاتل مرسيليا بجماعة إرهابية

سكاي نيوز عربية





قال رئيس الوزراء التونسي يوسف الشاهد، اليوم الخميس، إن التحقيق حول أحمد حناشي التونسي الذي قتل شابتين في مرسيليا بجنوب فرنسا، الأحد الماضي، لم يثبت حتى الآن وجود علاقات بينه وبين جماعات "إرهابية" في تونس.



وأوضح الشاهد، في ختام لقاء نظيره الفرنسي إدوار فيليب: "التحقيق جار، وليست هناك أدلة تثبت علاقة هذا الشخص حين كان في تونس بجماعات إرهابية أو تنظيم داعش".



