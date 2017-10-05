مدبولي يسلم درع الأهرام للشركة السعودية المصرية للتعمير

قام الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، بتسليم المهندس درويش حسنين الرئيس التنفيذى للشركة السعودية المصرية للتعمير، درع تكريم مؤسسة الأهرام خلال مؤتمر الأهرام للاستثمار العقارى فى دورته الأولى؛ تقديرًا لجهود الشركة فى تنفيذ العديد من المشروعات الكبرى التى استطاعت تحقيق التنمية بمدن المجتمعات العمرانية الجديدة.





وقد نفذت الشركة السعودية المصرية للتعمير على مدار أكثر من 40 عامًا العديد من المشروعات العقارية بمختلف المحافظات ومدن المجتمعات العمرانية الجديدة، منها ليك دريم بمدينة السادس من أكتوبر وزهرة أسيوط بمحافظة أسيوط وسيكون ريزيدنس بالإسكندرية وزهرة العبور بمدينة العبور، كما يجرى تنفيذ العديد من المشروعات المميزة، منها الرياض سيكون بالقاهرة الجديدة، وسيكون نايل تاورز بكورنيش المعادى، ودرة أسيوط بأسيوط الجديدة، بالإضافة إلى سيكون ريزورت بدمياط الجديدة.





وقال درويش حسنين، الرئيس التنفيذى للشركة السعودية المصرية للتعمير، خلال مشاركته بالجلسة النقاشية التى حملت عنوان "الشراكة ودورها فى التنمية"، إن الشركة السعودية المصرية للتعمير تعد نموذجًا للشراكة الناجحة بين الحكومتين السعودية والمصرية، وتم تأسيسها عام 1975 برأسمال 50 مليون دولار آنذاك سُدد بالمناصفة بين الحكومتين، ومنذ 3 سنوات تم رفع رأسمال الشركة، وسددت الحكومة السعودية حصتها فى زيادة رأس المال نقدًا بقيمة 121.5 مليون دولار، فيما سددتها الحكومة المصرية بصورة عينية بنفس قيمة الحصة النقدية فى صورة 3 قطع أراض بأسيوط الجديدة والقاهرة الجديدة ودمياط الجديدة، مشيرًا إلى أن الشركة حرصت على انتقاء قطع الأراضى فى مناطق متفرقة بجمهورية مصر العربية؛ تأكيدًا لرغبتها التنموية ورفع القيمة المضافة بمدن المجتمعات العمرانية الجديدة.





ولفت إلى أن الأراضى الجديدة يتم تنفيذ مشروعات متنوعة بها تلائم مختلف احتياجات المواطنين، وتسهم فى تنويع المحفظة الاستثمارية للشركة بحيث يتم تنفيذ مشروعات سكن متوسط فى أسيوط الجديدة، وفوق متوسط فى القاهرة الجديدة، وسياحى فى دمياط الجديدة.





وشدد على أن الشراكة بين القطاعين الحكومى والخاص إحدى أهم الآليات لإحداث تنمية اقتصادية واجتماعية سريعة، كما أشارت الدراسة الأخيرة التى أعدها البنك الدولى، لافتًا إلى أن الشراكة تتسم بميزة نسبية وهى خلق كيانات قوية قادرة على تنفيذ المشروعات فى أسرع وقت وأعلى جودة مع تشغيل المزيد من الأيدى العاملة.





وأضاف أن آلية الشراكة تتيح توجيه كامل السيولة المالية المتاحة للمطور فى عمليات التنفيذ والتنمية والحد من الأعباء التمويلية الناتجة فى الحصول على الأراضى بالآليات التقليدية، ومنها المزايدات، كما أن الشراكة بين الجهتين تسهم فى خروج مشروعات مميزة تمثل إضافة بالقطاع.





ونوه بأن الفترة الحالية تتطلب إعلاء ثقافة الشراكة بين القطاعين العام والخاص؛ لتحقيق مخططات التنمية العمرانية المستهدفة من الدولة.





وأكد أهمية إبرام عقود شراكة عادلة تضمن حقوق وواجبات كل من الطرفين بما يسهم فى تحقيق المستهدف من التجربة.





وأشار إلى ضرورة توجيه رءوس الأموال للاستثمار بمحافظات ومدن الصعيد والوجه البحرى والخروج من إطار تنفيذ مشروعات بالمدن التابعة للقاهرة والجيزة، لافتًا إلى أن الشركة نفذت مشروعين فى محافظة أسيوط وحققت أعلى معدلات ربحية نتيجة الطلب الحقيقى والتزام العملاء بالمحافظة بما حفز الشركة على تكرار التجربة وتنفيذ مشروع جديد بمدينة أسيوط الجديدة.





وذكر أن قانون الاستثمار الجديد يشتمل على العديد من البنود الجيدة والمحفزة للاستثمارات، لكن يظل التحدى هو مدى تطبيق الأجهزة الحكومية للبنود بالصورة المطلوبة لتحقيق المستهدف.