من وحي انتصارات أكتوبر.. معركة رأس العش

تمثل رأس العش أهم نقطة قوية أقامها العدو عند كم 10 شمال القناة، وتمثل القفل الشمالى لخط بارليف على القناة، كما أنه يؤمّن القطاع الشمالى والطريق الأوسط إلى سيناء ويمثل نقطة إنذار رئيسية، بالإضافة إلى أنه جُهز كمركز قيادة متقدم للقطاع الشمالى لسيناء.





تقع هذه النقطة الحصينة فى مواجهة الموقع الأول لقواتنا، وهى امتداد لملاحة بور فؤاد التى تصل من القناة وحتى بحيرة البردويل، والتى لا تصلح فى معظمها لسير الحملات والمناورات للقوات، حيث إن المنطقة الصالحة للتحرك فيها بعرض لا يزيد على 300 متر شرق القناة.





أقام العدو العديد من التجهيزات الهندسية والتى تمثلت فى ثلاث نقاط قوية كاملة ومتصلة مع بعضها بخنادق ومواصلات تتعاون مع بعضها البعض بالنيران والأسلحة لصد أى هجوم لقواتنا على أى نقطة منه، يصل عمق الموقع إلى 500 متر، وبمواجهة 350 مترًا على القناة ومُحاط بحقول ألغام مختلط بعمق 100- 150 مترًا، وتزيد مسافة الألغام شمالًا، وتكون النقطة مثلثًا مقلوبًا، رأسه فى اتجاه الجنوب، وقاعدته فى اتجاه الشمال، مقسم إلى ثلاثة قطاعات مربوطة بشبكة، وقد زُود الموقع بالعديد من الدشم الحصينة ومواقع للهاون وصواريخ أرض أرض ومصاطب للدبابات وحفر للأسلحة الخفيفة.





وقد كلفت إحدى كتائب المشاة بالهجوم والاستيلاء على الموقع؛ لما لها من خبرات؛ وذلك لمشاركة أفراد الكتيبة فى معارك الاستنزاف وقيامهم بعمليات خاصة وإغارات على هذا الموقع تحديدًا، والإعداد والتدريب الحى على ميادين وأرض مشابه، حتى أتقن كل فرد المهمة والواجب الموكل إليه لينفذ المهمة المطلوبة منه بنجاح.





وقد بنت القيادة خطة الاستيلاء على الموقع بإعادة تجميع الكتيبة والأسلحة والمعدات خلال يومى الرابع والخامس من أكتوبر1973 واستغلال التمهيد النيرانى وأسلحة الرمي المباشر ونيران الدبابات على النقطة الحصينة، فى حين تقوم السرية الثانية للكتبية باقتحام قناة السويس من الغرب فى اتجاه القطاع الجنوبى للموقع؛ لمهاجمته والاستيلاء عليه، وفى نفس الوقت تقوم السرية الأولى للكتيبة مدعمة بسرية دبابات عدا فصيلة ومعها (2) دبابة دقاقة، بمهاجمة القطاع الشمالى الغربى والاستيلاء عليه بعد فتح عدد من الثغرات فى حقول الألغام بوساطة الدقاقات وأفراد المهندسين ودفع فصيلة من قيادة اللواء لإجراء هجوم خداعي فى اتجاه القطاع الشمالى الشرقى للموقع، وفى نفس توقيت هجوم السرية الأولى والسرية الثانية، وتحتل السرية الثانية الموقع الأول وتقدم المعاونة النيرانية للسرية الأولى أثناء اقتحامها الموقع، ويتم تعاون القوتين فى استكمال الاستيلاء عليها بالتعاون مع نيران المدفعية والهاونات ووسائل الدفاع الجوى.





انطلقت الشرارة الأولى لحرب العزة والكرامة فى الساعة الثانية يوم السادس من أكتوبر 1973، بدأت القصفة الأولى للمدفعية على النقطة القوية للموقع فى الساعة الثانية وخمس دقائق على المزاغل وأبراج المراقبة؛ لتعميتها، وفى نفس الوقت بدأ تحرك الهجوم الخداعى بعدد (15) قارب اقتحام وبقوة فصيلة من قيادة اللواء للتحرك شمال شرق الموقع، وفى الساعة الثانية وأبعين دقيقة عبرت السرية الأولى الحد الأمامي لدفاعاتنا يتقدمها (2) دبابة دقاقة لفتح الثغرات والدبابات المدعمة لها وعلى مسافة (400) متر من الموقع الحصين احتلت إحدى فصائل السرية ومعها الدبابات وأسلحة الرمى المباشر، بالإضافة إلى الـ(4) مدافع المدعمة للسرية إحدى السواتر الترابية للعمل كقاعدة نيران لستر باقى السرية المشكَّلة كمجموعات اقتحام، وفى نفس الوقت تحركت مجموعات المهندسين ومعها (2) دقاقة لفتح الثغرات وحقول الألغام.





وفى الساعة الثالثة تم احتلال قاعة نيران السرية الأولى وبدأ المهندسون فتح الثغرات وعبور الموجات الأولى لمجموعات اقتحام السرية الثانية ووصلت مجموعتا الاقتحام للشاطىء الشرقى للقناة وتغلبت على الساتر ونزلت فى خنادق النقطة الجنوبية وبدأت اقتحامها للنقطة، إلا أن إحدى دبابات العدو تمكنت من احتلال إحدى المصاطب للساتر الترابى وبدأت توجيه ضربات نيرانية فى اتجاه باقى مجموعات اقتحام السرية الثانية أثناء عبورها للقناة، كما احتلت دبابة أخرى للعدو إحدى المصاطب على الساتر الترابى أمام الملاحات وبدأت تنتج نيرانًا مؤثرة على مجموعات المهندسين التى تقوم بفتح الثغرات شمال الموقع فأصيبت الدقاقات ولم يتمكن المهندسون من فتح الثغرة.





ومن الساعة الثالثة وحتى السابعة مساءً دار قتال شرِس وتراشق بالمدفعية بين قواتنا المهاجمة وقوات العدو التى تحصنت داخل الدشم وأخذت تستعمل كل أسلحة الموقع وإمكانياته لإيقاف تقدم قواتنا، وقد تمكنت قواتنا من دفع مجموعة اقتناص دبابات واستطاعت تدمير الدبابة التى تعوق عبور مجموعات السرية الثانية، كما تم سحب الفصيلة الخاصة التى تقوم بأعمال الهجوم الخداعى من اتجاه البحيرات لتعزيز موقف السرية الثانية والاشتراك معها فى اقتحام النقطة الجنوبية من الخلف، أما السرية الأولى فقد قرر قائد الكتيبة إيقاف تقدمها مع التمسك بموقعها الذى وصلت له واستنزاف قوات العدو داخل الموقع واختيار نقاط الضعف فى النقطة لتعديل خطة الهجوم طبقًا لذلك.





وفى الساعة العشرة مساء يوم السادس من أكتوبر استولت السرية الثانية على القطاع الجنوبى، وأعطى قائد اللواء أوامره بدفع سرية صاعقة ليلًا عبرت القناة من اتجاه السرية الثانية للاشتراك معها فى مهاجمة الموقع من الجنوب، وفوجئ العدو بالهجوم الواسع من كل الاتجاهات وأدرك أن القوات المصرية أطبقت عليه من كل جانب فاندفع يطلق نيرانًا مذعورة فى كل اتجاه.



