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استثمار
راشد: إحياء مسار رحلة العائلة المقدسة لدعم السياحة
الخميس 05 أكتوبر 2017 03:04 م
يحيى راشد - وزير السياحة
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يحيى راشد - وزير السياحة
المال - خاص
أكد يحيى راشد، وزير السياحة، أن مباركة بابا الفاتيكان لاطلاق مسار رحلة العائلة المقدسة ودعوته للجميع لزيارة مصر، جاء تتويجًا لجهود القيادة السياسية والحكومة لملف السياحة، وخاصة ما توليه من جهود لملف رحلة العائلة المقدسة.
وأشار الوزير، فى تصريحات صحفية، اليوم الخميس، إلى أن بابا الفاتيكان أكد في عظته أن مصر بلد السلام، مباركا رحلة العائلة المقدسة، وموجهًا بالحج إلى مصر بما سيكون له بالغ الأثر فى دعم ملف السياحة.
وتابع أن البابا كان سعيدا باللقاء وأرسل تحياته لرئيس الجمهورية ودولة رئيس الوزراء وشيخ الأزهر والبابا تواضروس.
وأكد راشد على العلاقة القوية التي تربط البابا بالرئيس، والنشاط الملموس الذي يقوم به يلقى احترام وتقدير من العالم كله، وما نجنيه اليوم هو نتاج لهذا المجهود الكبير.
وأشار الوزير إلى أن هناك تعاون تام بين جميع أجهزة الدولة لدعم السياحة، وبرامج ترويج خاصة برحلة العائلة المقدسة، وسيتم البدء بنقاط كمحددة من النقاط كمرحلة أولى، لافتًا إلى جاهزية القطاع السياحى للعمل فى هذا الملف وأنه سيتم تضمين مسار رحلة العائلة المقدسة فى برنامج حج الفاتيكان لعام 2018.
وتابع أن الزيارة التى يقوم به الوفد المصرى بالفاتيكان تلقى تغطية إعلامية مكثفة من قبل وكالات الإعلام العالمية، فضلًا عن كلمات بابا الفاتيكان الراقية التى تدعم وبكل قوة السياحة المصرية، وتحمل فى دلالاتها دعوات مباشرة للسائحين من جميع أنحاء العالم لزيارة مصر.
ولفت الوزير إلى أن كلمة بابا الفاتيكان كانت ممتازة وتدعو إلى زيارة مصر الأرض المباركة عبر العصور بدماء الشهداء باعتبارها أرض للتعايش السلمى والحضارة والتاريخ.
السياحة
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