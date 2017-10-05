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سيـــاســة
برلمانى يطالب بمنع تسجيل مواليد الأمهات القاصرات
الخميس 05 أكتوبر 2017 01:19 م
النائب محمد بدوى دسوقى عضو لجنة النقل والمواصلات
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النائب محمد بدوى دسوقى عضو لجنة النقل والمواصلات
ياسمين فواز
طالب النائب محمد بدوى دسوقى، عضو مجلس النواب عن دائرة الجيزة، وضع شرط لتسجيل المواليد الجدد على أن تكون الأم قد بلغت السن الذى أقره القانون لزواجها، بجانب تقديم وثيقة الزواج "القسيمة"، ومن دون بلوغها هذا السن فلا يحق لهم تسجيل المولود.
وأكد أن هذا القرار سيكون رادعاً بشكل كبير لمن يشاركون فى زواج القاصرات، بالإضافة إلى تنفيذ القانون بحزم ومعاقبة كل المسئولين عن زواج القاصرات سواء كان الأهالى أو المأذون بالحبس والغرامة.
وقال بدوى: "يجب أن تنضج البنت كى تكون قادرة على تحمل مسئولية الزواج والإنجاب ومسئولية الأسرة، وزواج البنات قبل نضوجهم ينتج عنه مجتمع غير متماسك، إذ لا يمكن الاعتماد علي نتائج هذه الأسر في بناء مجتمعات أكثر تقدماً، لذا يجب التصدى لزواج القاصرات بشتى الطرق الممكنة".
وتابع بدوى: "يجب علي الدولة إطلاق حملات توعية خاصة بالزواج المبكر وحقوق البنت فى أن تعيش طفولتها وحقها فى التعليم والعمل وغيرها من الحقوق التى يلتهمها شبح الزواج المبكر".
ووصف الإحصائيات الأخيرة للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء بـ"الكارثية" علي المجتمع، لتولي قاصرات لم يكتمل نموهم ووعيهم بتربية وتخريج جيل للمستقبل، مطالباً بإدراج زواج القاصرات ضمن القضايا الجنائية لإخلالها بالأمن القومي للدولة المصرية، بجانب تأثيرها غير المباشر علي تدني مستوى التعليم وزيادة نسب الطلاق والزوجات المعيلة.
مجلس النواب
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