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استثمار
التخطيط: 245 مليون جنيه لتطوير القرى الأكثر احتياجًا
الخميس 05 أكتوبر 2017 12:55 م
وزارة التخطيط
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وزارة التخطيط
المال - خاص
اعتمدت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، مبلغ 245 مليون جنيه، لمشروع تطوير القرى الأكثر احتياجًا فى مختلف البرامج والمشروعات.
وقالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري: "يأتي هذا المشروع تطوير القرى الأكثر احتياجًا فى ضوء مراعاة حقوق الفئات المهمشة والأكثر فقرًا، وذلك عبر العمل على تحسين مستوى المعيشة وتحقيق العدالة الاجتماعية ومراعاة حقوق الفئات الأكثر فقرًا وتهميشًا".
وأضافت السعيد، أن هذه الاستثمارات موزعة حسب المحافظات الأكثر احتياجًا وهى ست محافظات، المنيا، البحيرة، أسيوط، سوهاج، الشرقية، قنا، كما أن تلك الاستثمارات موزعة حسب المشاريع فمنها 102 مليون جنيه مخصصة لمشاريع الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، و68 مليون جنيه مخصصة لبرامج ومشروعات التنمية المحلية، وذلك بمحافظات سوهاج والمنيا وأسيوط وقنا، بالإضافة لمشاريع أخرى فى مجالات الصحة والرعاية الاجتماعية والشباب والرياضة.
وتابعت السعيد أنه من الضرورى الاهتمام بتطوير القرى الأكثر احتياجًا بمحافظات مصر وتطوير العشوائيات كذلك، بالتنسيق والشراكة بين الحكومة والمجتمع المدنى والدولى والقطاع الخاص، وهذا يمثل المثلث الرئيسي لتحفيز العمل المشترك وتحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية المستدامة.
وأشارت السعيد إلى أن الدستور المصري قد نص على أهمية تحقيق النمو المتوازن جغرافيًا وقطاعيًا وبيئيًا، كما أن تحقيق التنمية الإقليمية المتوازنة يعد من أهم أهداف إستراتيجية التنمية المستدامة، رؤية مصر 2030، وبرنامج الحكومة أيضا يتبنى فكر النمو الاحتوائى وهو ذلك النمو الذى الذى يتزامن معه تحقيق أهداف العدالة الاجتماعية والنمو المتوازن بين الطبقات والمناطق المختلفة.
التخطيط
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